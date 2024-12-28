Військові ЗСУ зможуть отримати високофункціональні протези за спрощеною процедурою

В Україні змінили порядок отримання військовими високофункціональних протезів — відтепер не обов'язково попередньо отримувати первинне протезування.

Військові ЗСУ зможуть скоріше отримати високофункціональні протези

Відповідні зміни до "Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності" ухвалив Кабінет Міністрів України.

Військові зможуть швидше отримати високофункціональний протез, якщо для цього отримають рекомендацію мультидисциплінарної реабілітаційної команди (МДРК), а також у випадках високої або подвійної ампутації кінцівок.

Раніше такі протези, створені на основі високих технологій та за використання інноваційних матеріалів, можна було отримати лише через 12 місяців після первинного протезування.

Ми прагнемо створити всі необхідні умови, щоб процес отримання протеза був максимально спрощений. Вдосконалюючи процедуру, забезпечуючи можливість отримувати інноваційні протези, ми підтримуємо наших захисників та захисниць, які отримали складні поранення, — заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Поширити

Також уряд затвердив інші нововведення до порядку протезування виробами високої функціональності.

Зокрема скоротили строк експлуатації протеза, який отримують під час первинного протезування та ті бійці, які повертаються до служби. Відтак використовувати виріб можна буде до трьох років.

Крім того, Кабмін вдвічі збільшив норматив забезпечення бійців вкладками для кукс (частин кінцівок, що залишаються після ампутації) верхніх та нижніх кінцівок.

Також відповідним рішенням Кабмін унормував порядок внесення до Централізованого банку проблем із інвалідністю інформації про високофункціональні протези, які придбали за кошт благодійної чи гуманітарної допомоги.

У Мінсоцполітики зауважили, що в межах нововведення скорочують перелік документів, які протезно-ортопедичні підприємства мають надати Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю для надання військовим високофункціонального протеза. Поширити

Додатково до цих змін у Мінсоцполітики підвищили граничну вартість високофункціональних протезів для учасників бойових дій. Відтепер, залежно від рівня ампутації, гранична ціна протеза верхньої кінцівки досягає майже 4,3 млн гривень, а нижньої кінцівки — до 3,8 млн гривень.

Там зауважили, що також розширили перелік виробів підвищеної функціональності, які можуть отримати українці, які пережили важкі травми. Йдеться про:

протез плеча із зовнішнім джерелом енергії з електронним ліктьовим вузлом;

протез після вичленення в плечовому суглобі із зовнішнім джерелом енергії з електронним ліктьовим вузлом;

протез стегна модульного типу з колінним вузлом Genium X3 з електронним керуванням;

протез після вичленення в тазостегновому суглобі модульного типу з колінним вузлом Genium X3 з електронним керуванням.

Раніше в Мінсоцполітики заявили, що від початку 2024 року держава забезпечила протезно-ортопедичними виробами близько 10 тисяч українців, зокрема 2,5 тисячі військовослужбовців.

Військовий з протезом

Мінсоцполітики спростило доступ до реабілітації

Міністерство соціальної політики України ініціювало нововведення для підтримки ветеранів та військовослужбовців. Вони стосуються довічної підтримки ветеранів, а також спрощення процедури заміни частини протеза.

Таким чином, були внесені зміни до постанови № 321, що регулює забезпечення осіб з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації та гарантують довічне право на їх отримання для захисників, які втратили кінцівки.

Крім того, було передбачено значне спрощення процедури заміни частини протеза.

Відтепер, у разі якщо вартість заміни не перевищує 15% граничної ціни протеза (для військовослужбовців з урахуванням трикратного збільшення), для процедури не потрібне оформлення висновку мультидисциплінарної реабілітаційної команди, ВЛК, ЛКК чи МСЕК. Достатньо рішення комісії протезно-ортопедичного підприємства. Це суттєво скоротить час заміни гільзи. Поширити

Зазначається, що протезно-ортопедичне підприємство, яке отримало заявку на проведення ремонту засобу реабілітації, буде зобов’язане до формування попереднього замовлення складати калькуляцію та завантажувати її до електронної особової справи.