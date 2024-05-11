Військові зможуть швидше отримувати високофункціональні протези — рішення Кабміну
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові зможуть швидше отримувати високофункціональні протези — рішення Кабміну

Міністерство соціальної політики України
Протези

Від 10 травня українські військовослужбовці зможуть швидше отримувати профінансовані державою високофункціональні протези та ортези.

Нове рішення щодо протезування військових

Кабінет Міністрів своїм рішенням змінив Порядок № 518, прийнятий ще у 2020-му році, щоб люди, які внаслідок поранень втратили кінцівки, могли скористатися з сучасних технологій і якомога раніше повернутися до активного життя.

У Міністерстві соцполітики зазначають, що йдеться про протези та ортези, зокрема протези верхньої кінцівки з зовнішнім джерелом енергії та протези нижньої кінцівки підвищеної функціональності.

Раніше учасники бойових дій могли отримувати такі протези лише після того, як закінчувався строк експлуатації первинного протезу, а це зазвичай три роки.

У Міністерстві зазначили, що нові зміни дозволяють Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю оплатити новий, більш технологічно складний і більш дорогий протез вже через рік після первинного протезування, якщо такий протез має інші функціональні характеристики.

Наприклад, на етапі первинного протезування захисник з ампутованою ногою на рівні стегна отримав якісний протез із гідравлічним колінним вузлом.

Лікар може рекомендувати йому більш інноваційний протез із мікропроцесорним (електричним) колінним вузлом, який працює за іншим принципом і може сприяти більш природній ході та легшому доланню сходів.

У результаті нашого спілкування з учасниками бойових дій, з ветеранськими організаціями та протезними підприємствами ми побачили потребу переглянути порядок надання таких протезів тим, хто користується первинним протезом вже 12 місяців, — сказав генеральний директор ФСЗІ Віталій Музиченко.

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