Військові зможуть швидше отримувати високофункціональні протези — рішення Кабміну

Нове рішення щодо протезування військових

Кабінет Міністрів своїм рішенням змінив Порядок № 518, прийнятий ще у 2020-му році, щоб люди, які внаслідок поранень втратили кінцівки, могли скористатися з сучасних технологій і якомога раніше повернутися до активного життя.

У Міністерстві соцполітики зазначають, що йдеться про протези та ортези, зокрема протези верхньої кінцівки з зовнішнім джерелом енергії та протези нижньої кінцівки підвищеної функціональності.

Раніше учасники бойових дій могли отримувати такі протези лише після того, як закінчувався строк експлуатації первинного протезу, а це зазвичай три роки. Поширити

У Міністерстві зазначили, що нові зміни дозволяють Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю оплатити новий, більш технологічно складний і більш дорогий протез вже через рік після первинного протезування, якщо такий протез має інші функціональні характеристики.

Наприклад, на етапі первинного протезування захисник з ампутованою ногою на рівні стегна отримав якісний протез із гідравлічним колінним вузлом. Лікар може рекомендувати йому більш інноваційний протез із мікропроцесорним (електричним) колінним вузлом, який працює за іншим принципом і може сприяти більш природній ході та легшому доланню сходів.