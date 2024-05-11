Военные смогут быстрее получать высокофункциональные протезы — решение Кабмина

С 10 мая украинские военнослужащие смогут быстрее получать профинансированные государством высокофункциональные протезы и ортезы.
Новое решение по протезированию военных
Кабинет Министров своим решением изменил Порядок № 518, принятый еще в 2020 году, чтобы люди, которые в результате ранений потеряли конечности, могли воспользоваться современными технологиями и как можно раньше вернуться к активной жизни.
В Министерстве соцполитики отмечают, что речь идет о протезах и ортезах, в том числе протезах верхней конечности с внешним источником энергии и протезах нижней конечности повышенной функциональности.
В Министерстве отметили, что новые изменения позволяют Фонду социальной защиты лиц с инвалидностью оплатить новый, более технологически сложный и более дорогой протез уже через год после первоначального протезирования, если у такого протеза есть другие функциональные характеристики.
К примеру, на этапе первичного протезирования защитник с ампутированной ногой на уровне бедра получил качественный протез с гидравлическим коленным узлом.
Врач может рекомендовать ему более инновационный протез с микропроцессорным (электрическим) коленным узлом, который работает по другому принципу и может способствовать более естественному ходу и более легкому преодолению лестницы.
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