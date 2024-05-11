Военные смогут быстрее получать высокофункциональные протезы — решение Кабмина

Новое решение по протезированию военных

Кабинет Министров своим решением изменил Порядок № 518, принятый еще в 2020 году, чтобы люди, которые в результате ранений потеряли конечности, могли воспользоваться современными технологиями и как можно раньше вернуться к активной жизни.

В Министерстве соцполитики отмечают, что речь идет о протезах и ортезах, в том числе протезах верхней конечности с внешним источником энергии и протезах нижней конечности повышенной функциональности.

Ранее участники боевых действий могли получать такие протезы только после того, как истек срок эксплуатации первичного протеза, а это обычно три года. Поделиться

В Министерстве отметили, что новые изменения позволяют Фонду социальной защиты лиц с инвалидностью оплатить новый, более технологически сложный и более дорогой протез уже через год после первоначального протезирования, если у такого протеза есть другие функциональные характеристики.

К примеру, на этапе первичного протезирования защитник с ампутированной ногой на уровне бедра получил качественный протез с гидравлическим коленным узлом. Врач может рекомендовать ему более инновационный протез с микропроцессорным (электрическим) коленным узлом, который работает по другому принципу и может способствовать более естественному ходу и более легкому преодолению лестницы.