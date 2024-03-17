Украинский атлет с протезом ноги одержал победу на престижном турнире
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинский атлет с протезом ноги одержал победу на престижном турнире

Украинский атлет с протезом ноги одержал победу на престижном турнире
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Украинский военнослужащий завоевал четыре медали на международных соревнованиях. Он представил свою страну сразу в двух видах спорта.

Василий Барилюк одержал победу на престижном турнире

Василий Барилюк потерял ногу во время боев с российскими оккупантами. После реабилитации боец 47-й отдельной механизированной бригады вернулся в спорт и одержал несколько побед на престижных турнирах United States Air Force и Marine Corp Trials 2024 в Лас-Вегасе.

Барилюк принял участие в соревнованиях по двум видам спорта. Он завоевал медали в беге и гребле. В активе ветерана два "золота" и два "серебра".

Что известно о Василии Барилюке

Украинский военнослужащий участвовал в контрнаступлении ВСУ по Мелитопольскому направлению. В одном из боев он был ранен в руку, но не покинул поле боя. Во время выполнения оперативной задачи воин взорвался на противопехотной мине.

Барилюк пережил ампутацию, протезирование и реабилитацию. Спустя восемь месяцев он не только участвует в спортивных турнирах, но и завоевывает медали высшего сорта.

Я понял, что жизнь не закончилась. Она изменилась, наладилась. Спорт стал моим инструментом, который помогает восстановиться и продолжить борьбу с врагом, — рассказал Барилюк.

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