12-летняя украинка Яна Степаненко на протезах приняла участие в Бостонском марафоне — видео

12-летняя Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время ракетного удара россиян по вокзалу в Краматорске, пробежала в Бостонском марафоне 5 километров.

Яна Степаненко приняла участие в Бостонском марафоне

Тренер Яны Арися Данилюк сообщила Tvoemisto.tv, что ее подопечная пробежала в Бостонском марафоне 5 километров.

Она добавила, что Яна планировала пробежать 2 километра, а удалось пробежать пять.

12-річна українка Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, взяла участь у Бостонському марафоні!



Яна пробігла 5 км на протезах, аби здійснити мрію захисника та продемонструвати всьому світові незламність українського народу🥺 pic.twitter.com/6q6meUizE8 — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) April 14, 2024

Реабилитационный центр UNBROKEN ранее сообщал, что 12-летняя украинка пробежит в США свои первые со времени ранения километры. Для этого она тренировалась четыре раза в неделю в течение трех месяцев.

Я даже не представляла себе, что могу попасть на этот марафон. Я очень волнуюсь, но верю в себя и свои возможности в Бостоне, — говорила Яна. Поделиться

Цель пробега девочки была благотворительной — она собирает 600 тыс грн на спортивный протез защитнику Александру Рясному, участвовавшему в АТО, ООС, в обороне Запорожья, где получил ранение в прошлом году.

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Фильм online.ua "Несломленные дети. Я жду"

В фильме “Несломленные дети. Я жду” украинские дети рассказали, как они встретили 24 февраля, спасались от войны, уезжая за границу, почему вернулись и хотят жить в Украине.

Среди героев фильма — 12-летняя Яна из Нью-Йорка Донецкой области, которая с мамой и братом попала под российский обстрел на вокзале в Краматорске 8 апреля 2022 года.

Тогда российская ракета с надписью "За детей" убила 61 человека и ранила 121. Яна и ее мама рассказали о протезировании конечностей в США.