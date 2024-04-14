12-річна українка Яна Степаненко на протезах взяла участь у Бостонському марафоні — відео

12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару росіян по вокзалу в Краматорську, пробігла в Бостонському марафоні 5 кілометрів.
Яна Степаненко взяла участь у Бостонському марафоні
Тренерка Яни Орися Данилюк повідомила Tvoemisto.tv, що її підопічна пробігла в Бостонському марафоні 5 кілометрів.
Вона додала, що Яна планувала пробігти 2 кілометри, а вдалося пробігти п’ять.
Реабілітаційний центр UNBROKEN раніше повідомляв, що 12-річна українка пробіжить у США свої перші з часу поранення кілометри. Для цього вона тренувалася по чотири рази на тиждень протягом трьох місяців.
Мета пробігу дівчинки була благодійною — вона збирає 600 тис грн на спортивний протез захиснику Олександру Рясному, який брав участь в АТО, ООС, в обороні Запоріжжя, де отримав поранення минулого року.
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Стрічка online.ua "Незламні діти. Я чекаю"
У фільмі “Незламні діти. Я чекаю” українські діти розповіли, як вони зустріли 24 лютого, рятувались від війни, виїжджаючи за кордон, чому повернулись і хочуть жити в Україні.
Серед героїв фільму — 12-річна Яна з Нью-Йорка Донецької області, яка з мамою і братом потрапила під російський обстріл на вокзалі в Краматорську 8 квітня 2022 року.
Тоді російська ракета з написом “За дітей” вбила 61 людину та поранила 121. Яна та її мама розповіли про протезування кінцівок в США.
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