12-річна українка Яна Степаненко на протезах взяла участь у Бостонському марафоні — відео

12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару росіян по вокзалу в Краматорську, пробігла в Бостонському марафоні 5 кілометрів.

Яна Степаненко взяла участь у Бостонському марафоні

Тренерка Яни Орися Данилюк повідомила Tvoemisto.tv, що її підопічна пробігла в Бостонському марафоні 5 кілометрів.

Вона додала, що Яна планувала пробігти 2 кілометри, а вдалося пробігти п’ять.

12-річна українка Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, взяла участь у Бостонському марафоні!



Яна пробігла 5 км на протезах, аби здійснити мрію захисника та продемонструвати всьому світові незламність українського народу🥺 pic.twitter.com/6q6meUizE8 — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) April 14, 2024

Реабілітаційний центр UNBROKEN раніше повідомляв, що 12-річна українка пробіжить у США свої перші з часу поранення кілометри. Для цього вона тренувалася по чотири рази на тиждень протягом трьох місяців.

Я навіть не уявляла, що можу потрапити на цей марафон. Я дуже хвилююся, але вірю в себе та свої можливості в Бостоні, — казала Яна. Поширити

Мета пробігу дівчинки була благодійною — вона збирає 600 тис грн на спортивний протез захиснику Олександру Рясному, який брав участь в АТО, ООС, в обороні Запоріжжя, де отримав поранення минулого року.

Підтримати проєкт можна за посиланням.

Стрічка online.ua "Незламні діти. Я чекаю"

У фільмі “Незламні діти. Я чекаю” українські діти розповіли, як вони зустріли 24 лютого, рятувались від війни, виїжджаючи за кордон, чому повернулись і хочуть жити в Україні.

Серед героїв фільму — 12-річна Яна з Нью-Йорка Донецької області, яка з мамою і братом потрапила під російський обстріл на вокзалі в Краматорську 8 квітня 2022 року.

Тоді російська ракета з написом “За дітей” вбила 61 людину та поранила 121. Яна та її мама розповіли про протезування кінцівок в США.