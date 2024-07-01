Данські вчені знайшли метод покращити ефективность лікування раку

Дослідники з Орхуського університету здійснили прорив у боротьбі з раком, виявивши, що препарат 4-ОІ може значно підвищити ефективність вірусного агента, що бореться з раком.

Що відомо про відкриття вчених із Данії

Як зазначається, це відкриття може призвести до нових методів лікування раку, який раніше був стійкий до терапії.

Коли традиційні методи лікування раку неефективні, лікарі можуть використовувати вірусні агенти, спеціально розроблені для виявлення і знищення ракових клітин. Ці агенти перетворюють пухлину на імунологічно «гаряче» середовище, роблячи її більш помітною для імунної системи. Дослідники Орхуського університету знайшли спосіб зробити вірусні агенти ще більш ефективними, комбінуючи вірус везикулярного стоматиту (VSVD51) з препаратом-метаболітом 4-октил-ітаконатом (4-OI). Поширити

Доцент Девід Оланьє пояснив, що поєднання вірусу і препарату дає змогу лікувати рак, стійкий до вірусних інфекцій. Це відкриття особливо дивовижне, оскільки 4-OI зазвичай має противірусну дію, але в цій комбінації він допомагає вірусним агентам працювати краще.

Це поєднання створює унікальний провірусний ефект, який може істотно вплинути на лікування пацієнтів з важковиліковними видами раку.

Нові результати підкреслюють необхідність пошуку різноманітних методів лікування для різних форм раку. Рак — це не одне захворювання, а безліч різних захворювань, які потребують індивідуальних підходів до лікування. Використання біологічно активних вірусних агентів може змінити підхід до лікування деяких невиліковних видів раку.

Який наступний етап дослідження

Наступним кроком дослідницької групи стане більш широке доклінічне тестування комбінованого використання VSVD51 і 4-OI. Вони планують тестувати цю комбінацію на пухлинах, які дали метастази, а також на рідких типах раку, таких як лімфоми.