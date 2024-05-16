Смерть через вакцини J&J та AstraZeneca — вчені з'ясували причину

Іноземні науковці дійшли висновку, що смертельні тромби, які виникли через вакцини Johnson & Johnson та AstraZeneca, були спровоковані аутоімунною реакцією, до якої деякі люди генетично схильні.
Чому деякі люди помирали після вакцинації J&J та AstraZeneca
Вчені дійшли висновку, що вакцини, розроблені на основі аденовірусу, як-от J&J та AstraZeneca, містять компонент, який у генетично схильних людей може викликати вироблення незвично структурованих антитіл проти білка, залученого до згортання крові.
Наразі поки не вдалося ідентифікувати цей компонент і спробувати видалити його за допомогою генної інженерії.
Згідно з останніми даними, з понад 18 мільйонів людей, які отримали одноразову вакцину J&J, 60 осіб стикнулися з явищем тромбозу. Загалом зафіксовано 9 випадків смерті після вакцинації згаданими препаратами.
Як на це дослідження відреагували у компаніях AstraZeneca та J&J
За словами представників Johnson & Johnson, вони теж підтримують дослідження, які допомагають у розробці безпечних та ефективних вакцин.
У компанії наголошують, що потрібно більше даних для повного розуміння потенційних факторів, які можуть бути пов'язані з цією рідкісною подією, включаючи її можливий зв'язок з аденовірусами та іншими вірусами.
Що важливо розуміти, кожна з цих вакцин важливу роль у програмах вакцинації на ранніх етапах пандемії.
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