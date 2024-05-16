Смерть через вакцини J&J та AstraZeneca — вчені з'ясували причину

Іноземні науковці дійшли висновку, що смертельні тромби, які виникли через вакцини Johnson & Johnson та AstraZeneca, були спровоковані аутоімунною реакцією, до якої деякі люди генетично схильні.

Чому деякі люди помирали після вакцинації J&J та AstraZeneca

Вчені дійшли висновку, що вакцини, розроблені на основі аденовірусу, як-от J&J та AstraZeneca, містять компонент, який у генетично схильних людей може викликати вироблення незвично структурованих антитіл проти білка, залученого до згортання крові.

Наразі поки не вдалося ідентифікувати цей компонент і спробувати видалити його за допомогою генної інженерії.

Гематологи та фахівці з інтенсивної терапії, ймовірно, виявлятимуть більше випадків ризику тромбозів через цей компонент, оскільки стають більш обізнаними про це ускладнення, — заявив очільник відділу імунології Університету Фліндерс в Південній Австралії Том Гордон. Поширити

Згідно з останніми даними, з понад 18 мільйонів людей, які отримали одноразову вакцину J&J, 60 осіб стикнулися з явищем тромбозу. Загалом зафіксовано 9 випадків смерті після вакцинації згаданими препаратами.

Як на це дослідження відреагували у компаніях AstraZeneca та J&J

AstraZeneca вітає подальше дослідження можливого механізму виникнення тромбозу з синдромом тромбоцитопенії (TTS), оскільки, попри ретельне розслідування, ми все ще не розуміємо механізму, який у дуже рідкісних випадках може бути тригером для TTS", — заявили в компанії. Поширити

За словами представників Johnson & Johnson, вони теж підтримують дослідження, які допомагають у розробці безпечних та ефективних вакцин.

У компанії наголошують, що потрібно більше даних для повного розуміння потенційних факторів, які можуть бути пов'язані з цією рідкісною подією, включаючи її можливий зв'язок з аденовірусами та іншими вірусами.

Що важливо розуміти, кожна з цих вакцин важливу роль у програмах вакцинації на ранніх етапах пандемії.