Спалах гепатиту А визнали надзвичайною ситуацією на Вінниччині. Почалася вакцинація
Категорія
Україна
Дата публікації

Спалах гепатиту А визнали надзвичайною ситуацією на Вінниччині. Почалася вакцинація

Міністерство охорони здоров'я України
Вакцинація

31 жовтня у Вінницькій області спалах гепатиту А визначили як надзвичайну ситуацію на рівні області. Там посилюються протиепідемічні заходи та проводять вакцинацію контактних осіб.

Надзвичайна ситуація на Вінниччині

МОЗ повідомляє, що в області посили контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту.

Також тимчасово заборонено ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

У Вінниці продовжується дистанційне навчання. Це ж стосується і позашкільного навчання, спортивних та мистецьких гуртків.

Епідемічна статистика показує, що джерело інфікування досі продовжує існувати. Причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода, - зазначив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

У лікарнях області перебуває 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали.

В області також розпочали вакцинацію проти гепатиту А для кола контактних осіб - близьких, з якими пацієнти контактували напередодні, проживають разом чи ділять спільний побут.

Вакцинацію контактним людям як правило проводять у перші два тижні після контакту з хворим.

Випадки вірусного гепатиту А, окрім Вінниці, виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.

Що таке гепатит А

МОЗ зазначає, що гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом.

На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю.

Гепатит А найчастіше передається фекально-оральним шляхом. Тобто заразитись можна через продукти чи воду, забруднені фекаліями інфікованої людини.

В домашніх умовах гепатит А найчастіше передається через брудні руки, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї.

Симптоми гепатиту А:

  • підвищена температура,

  • слабкість,

  • відсутність апетиту,

  • діарея,

  • блювота,

  • неприємні відчуття в животі,

  • сеча стає темнішою,

  • пожовтіння шкіри і білків очей.

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