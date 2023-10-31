Спалах гепатиту А визнали надзвичайною ситуацією на Вінниччині. Почалася вакцинація

31 жовтня у Вінницькій області спалах гепатиту А визначили як надзвичайну ситуацію на рівні області. Там посилюються протиепідемічні заходи та проводять вакцинацію контактних осіб.
Надзвичайна ситуація на Вінниччині
МОЗ повідомляє, що в області посили контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту.
Також тимчасово заборонено ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.
У Вінниці продовжується дистанційне навчання. Це ж стосується і позашкільного навчання, спортивних та мистецьких гуртків.
У лікарнях області перебуває 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали.
В області також розпочали вакцинацію проти гепатиту А для кола контактних осіб - близьких, з якими пацієнти контактували напередодні, проживають разом чи ділять спільний побут.
Вакцинацію контактним людям як правило проводять у перші два тижні після контакту з хворим.
Випадки вірусного гепатиту А, окрім Вінниці, виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.
Що таке гепатит А
МОЗ зазначає, що гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом.
На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю.
Гепатит А найчастіше передається фекально-оральним шляхом. Тобто заразитись можна через продукти чи воду, забруднені фекаліями інфікованої людини.
В домашніх умовах гепатит А найчастіше передається через брудні руки, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї.
Симптоми гепатиту А:
підвищена температура,
слабкість,
відсутність апетиту,
діарея,
блювота,
неприємні відчуття в животі,
сеча стає темнішою,
пожовтіння шкіри і білків очей.
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