Вспышку гепатита А признали чрезвычайной ситуацией в Винницкой области. Началась вакцинация

31 октября в Винницкой области вспышку гепатита А определили как чрезвычайную ситуацию на уровне области. Там ужесточаются противоэпидемические мероприятия и проводят вакцинацию контактных лиц.
Чрезвычайная ситуация в Винницкой области
Минздрав сообщает, что в области усилили контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта.
Также временно запрещены ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.
В Виннице продолжается дистанционное обучение. То же касается и внешкольного обучения, спортивных и художественных кружков.
В больницах области находятся 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали.
В области также приступили к вакцинации против гепатита А для круга контактных лиц - близких, с которыми пациенты контактировали накануне, проживают вместе или делят общий быт.
Вакцинацию контактным людям обычно проводят в первые две недели после контакта с больным.
Случаи вирусного гепатита А, кроме Винницы, выявили в Могилев-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине.
Что такое гепатит А
Минздрав отмечает, что гепатит А – заболевание печени, вызванное вирусом.
В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко кончается смертью.
Гепатит А чаще всего передается фекально-оральным путем. То есть заразиться можно из-за продуктов или воды, загрязненные фекалиями инфицированного человека.
В домашних условиях гепатит А чаще передается через грязные руки, когда инфицированный человек готовит пищу для всех членов семьи.
Симптомы гепатита А:
повышенная температура,
слабость,
отсутствие аппетита,
диарея,
рвота,
неприятные ощущения в животе,
моча становится темнее,
пожелтение кожи и белков глаз.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-