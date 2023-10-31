Вспышку гепатита А признали чрезвычайной ситуацией в Винницкой области. Началась вакцинация

31 октября в Винницкой области вспышку гепатита А определили как чрезвычайную ситуацию на уровне области. Там ужесточаются противоэпидемические мероприятия и проводят вакцинацию контактных лиц.

Чрезвычайная ситуация в Винницкой области

Минздрав сообщает, что в области усилили контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта.

Также временно запрещены ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.

В Виннице продолжается дистанционное обучение. То же касается и внешкольного обучения, спортивных и художественных кружков.

Эпидемическая статистика показывает, что источник инфицирования продолжает существовать. Причинами вспышки гепатита А могут быть пищевые продукты или питьевая вода, отметил главный санитарный врач Игорь Кузин. Поделиться

В больницах области находятся 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали.

В области также приступили к вакцинации против гепатита А для круга контактных лиц - близких, с которыми пациенты контактировали накануне, проживают вместе или делят общий быт.

Вакцинацию контактным людям обычно проводят в первые две недели после контакта с больным.

Случаи вирусного гепатита А, кроме Винницы, выявили в Могилев-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине.

Что такое гепатит А

Минздрав отмечает, что гепатит А – заболевание печени, вызванное вирусом.

В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко кончается смертью.

Гепатит А чаще всего передается фекально-оральным путем. То есть заразиться можно из-за продуктов или воды, загрязненные фекалиями инфицированного человека.

В домашних условиях гепатит А чаще передается через грязные руки, когда инфицированный человек готовит пищу для всех членов семьи.

Симптомы гепатита А: