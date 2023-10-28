В Украине фиксируют вспышку гепатита А — что нужно знать о заболевании

Гепатит А – заболевание, поражающее печень. Его также называют "болезнью Боткина". Она не имеет хронической формы, но может быть крайне неприятной.
Что известно о вспышке гепатита А
Вирус гепатита А передается:
вследствие употребления загрязненных продуктов или воды, которые могут содержать фекалии инфицированных людей;
из-за несоблюдения личной гигиены;
в семьях, когда инфицированный человек готовит еду для всех членов семьи;
также причиной инфицирования могут стать некоторые виды сексуальных отношений.
Вирус гепатита А (ВГА) хранится в воде от 3 до 10 месяцев, в стуле - до 30 суток, в сухой среде при комнатной температуре - в течение недели. При этом он погибает через 5 минут кипячения.
Симптомы гепатита А
Инкубационный период вирусного гепатита А обычно длится 14-28 дней.
Среди наиболее распространенных симптомов:
слабость и утомляемость;
повышение температуры тела;
потеря аппетита;
диарея;
рвота;
неприятные ощущения в животе;
тяжесть в правом подреберье;
потемнение мочи;
желтуха.
После перенесенного заболевания ВГА формируется пожизненный иммунитет.
Профилактика гепатита А
Инфицирование гепатитом А можно легко предотвратить, если соблюдать правила гигиены рук. Наиболее эффективный способ защиты – это мытье рук с мылом и теплой водой по меньшей мере в течение 20 секунд. Это особенно важно перед приготовлением пищи и после посещения туалета.
Так что уберечься от заболевания помогут простые ежедневные правила:
мытье рук перед едой и после каждого посещения туалета;
употребление только кипяченой воды;
мытье овощей и фруктов.
Также для профилактики инфицирования ВГА существует безопасная и эффективная вакцина. Она рекомендована, то есть не включена в Национальный календарь прививок. Приобрести ее можно в аптеках.
Важно получить прививку против гепатита А взрослым, работающим в общепитах, на предприятиях пищевой промышленности, водоочистных и канализационных сооружениях.
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