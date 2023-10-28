В Україні фіксують спалах гепатиту А — що треба знати про захворювання

Гепатит А - захворювання, що вражає печінку. Його також називають "хворобою Боткіна". Вона не має хронічної форми, проте може бути вкрай неприємною.
Що відомо про спалах гепатиту А
Вірус гепатиту А передається:
внаслідок вживання забруднених харчів або води, що можуть містити фекалії інфікованих людей;
через недотримання особистої гігієни;
у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;
також причиною інфікування можуть стати деякі види сексуальних стосунків.
Вірус гепатиту А (ВГА) зберігається у воді від 3 до 10 місяців, у випорожненнях - до 30 діб, у сухому середовищі за кімнатної температури - протягом тижня. При цьому він гине через 5 хвилин кип’ятіння.
Симптоми гепатиту А
Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14-28 днів.
Серед найпоширеніших симптомів:
слабкість та втомлюваність;
підвищення температури тіла;
втрата апетиту;
діарея;
блювота;
неприємні відчуття в животі;
важкість у правому підребер’ї;
потемніння сечі;
жовтяниця.
Після перенесеного захворювання на ВГА формується довічний імунітет.
Профілактика гепатиту А
Інфікуванню гепатитом А можна легко запобігти, якщо дотримуватися правил гігієни рук. Найбільш ефективний спосіб захисту - це миття рук з милом і теплою водою щонайменше протягом 20 секунд. Це особливо важливо перед приготуванням їжі та після відвідування вбиральні.
Тож вберегтися від захворювання допоможуть прості щоденні правила:
миття рук перед вживанням їжі та після кожного відвідування туалету;
вживання лише кип’яченої води;
миття овочів та фруктів.
Також для профілактики інфікування ВГА існує безпечна та ефективна вакцина. Вона є рекомендованою, тобто не включеною до Національного календаря щеплень. Придбати її можна в аптеках.
Важливо отримати щеплення проти гепатиту А дорослим, які працюють у закладах громадського харчування, на підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних спорудах.
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