В Винницкой области растет количество пострадавших от гепатита

В Винницкой области гепатит А начал регистрировать не только в областном центре, но и в других населенных пунктах.

Вирус гепатита А распространяется по области

По информации департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой областной военной, заболевание гепатитом А зарегистрировали не только в Винницкой, но и в других общинах региона.

В ведомстве уточняют, что гепатит А регистрируют в Могилев-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине. Пациенты находятся в инфекционных отделениях медучреждений общин.

На сегодняшний день больше пациентов в Клиническом центре инфекционных болезней - 89 с подтвержденным диагнозом и 12 с подозрением на гепатит А. В городской клинической больнице 31 пациент с подтвержденным диагнозом и один с подозрением, - рассказала заместитель директора департамента здравоохранения реабилитации Винницкой Бондаренко.

Она уточнила, что еще 23 пациента с подтвержденным диагнозом – в детской областной инфекционной больнице. Все пациенты средней степени тяжести.

Что известно о заболевании гепатитом А

Что известно о вспышке гепатита А

Вирус гепатита А передается:

вследствие употребления загрязненных продуктов или воды, которые могут содержать фекалии инфицированных людей;

из-за несоблюдения личной гигиены;

в семьях, когда инфицированный человек готовит еду для всех членов семьи;

также причиной инфицирования могут стать некоторые виды сексуальных отношений.

Вирус гепатита А (ВГА) хранится в воде от 3 до 10 месяцев, в стуле - до 30 суток, в сухой среде при комнатной температуре - в течение недели. При этом он погибает через 5 минут кипячения.

Симптомы гепатита А

Инкубационный период вирусного гепатита А обычно длится 14-28 дней.

Среди наиболее распространенных симптомов:

слабость и утомляемость;

повышение температуры тела;

потеря аппетита;

диарея;

рвота;

неприятные ощущения в животе;

тяжесть в правом подреберье;

потемнение мочи;

желтуха.

После перенесенного заболевания ВГА формируется пожизненный иммунитет.