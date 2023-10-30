В Винницкой области растет количество пострадавших от гепатита

В Винницкой области гепатит А начал регистрировать не только в областном центре, но и в других населенных пунктах.
Вирус гепатита А распространяется по области
По информации департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой областной военной, заболевание гепатитом А зарегистрировали не только в Винницкой, но и в других общинах региона.
В ведомстве уточняют, что гепатит А регистрируют в Могилев-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине. Пациенты находятся в инфекционных отделениях медучреждений общин.
На сегодняшний день больше пациентов в Клиническом центре инфекционных болезней - 89 с подтвержденным диагнозом и 12 с подозрением на гепатит А. В городской клинической больнице 31 пациент с подтвержденным диагнозом и один с подозрением, - рассказала заместитель директора департамента здравоохранения реабилитации Винницкой Бондаренко.
Она уточнила, что еще 23 пациента с подтвержденным диагнозом – в детской областной инфекционной больнице. Все пациенты средней степени тяжести.
Что известно о заболевании гепатитом А
Что известно о вспышке гепатита А
Вирус гепатита А передается:
вследствие употребления загрязненных продуктов или воды, которые могут содержать фекалии инфицированных людей;
из-за несоблюдения личной гигиены;
в семьях, когда инфицированный человек готовит еду для всех членов семьи;
также причиной инфицирования могут стать некоторые виды сексуальных отношений.
Вирус гепатита А (ВГА) хранится в воде от 3 до 10 месяцев, в стуле - до 30 суток, в сухой среде при комнатной температуре - в течение недели. При этом он погибает через 5 минут кипячения.
Симптомы гепатита А
Инкубационный период вирусного гепатита А обычно длится 14-28 дней.
Среди наиболее распространенных симптомов:
слабость и утомляемость;
повышение температуры тела;
потеря аппетита;
диарея;
рвота;
неприятные ощущения в животе;
тяжесть в правом подреберье;
потемнение мочи;
желтуха.
После перенесенного заболевания ВГА формируется пожизненный иммунитет.
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