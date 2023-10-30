На Вінниччині росте кількість постраждалих від гепатиту

У Вінницькій області гепатит А почали реєструвати не лише в обласному центрі, а й в інших населених пунктах.
Вірус гепатиту А поширюється по області
За інформацією департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової, захворювання на гепатит А зареєстрували не лише у Вінницькій, а й в інших громадах регіону.
У відомстві уточнюють, що гепатит А реєструють у: Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають у інфекційних відділеннях медустанов громад.
На сьогоднішній день найбільше пацієнтів у Клінічному центрі інфекційних хвороб - 89 з підтвердженим діагнозом і 12 з підозрою на гепатит А. У міській клінічній лікарні 31 пацієнт з підтвердженим діагнозом і один з підозрою, - розповіла заступник директора департаменту охорони здоров'я реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.
Вона уточнила, що ще 23 пацієнти з підтвердженим діагнозом - у дитячій обласній інфекційній лікарні. Усі пацієнти середнього ступеня тяжкості.
Що відомо про захворювання на гепатит А
Що відомо про спалах гепатиту А
Вірус гепатиту А передається:
внаслідок вживання забруднених харчів або води, що можуть містити фекалії інфікованих людей;
через недотримання особистої гігієни;
у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;
також причиною інфікування можуть стати деякі види сексуальних стосунків.
Вірус гепатиту А (ВГА) зберігається у воді від 3 до 10 місяців, у випорожненнях - до 30 діб, у сухому середовищі за кімнатної температури - протягом тижня. При цьому він гине через 5 хвилин кип’ятіння.
Симптоми гепатиту А
Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14-28 днів.
Серед найпоширеніших симптомів:
слабкість та втомлюваність;
підвищення температури тіла;
втрата апетиту;
діарея;
блювота;
неприємні відчуття в животі;
важкість у правому підребер’ї;
потемніння сечі;
жовтяниця.
Після перенесеного захворювання на ВГА формується довічний імунітет.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-