На Вінниччині росте кількість постраждалих від гепатиту

У Вінницькій області гепатит А почали реєструвати не лише в обласному центрі, а й в інших населених пунктах.

Вірус гепатиту А поширюється по області

За інформацією департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової, захворювання на гепатит А зареєстрували не лише у Вінницькій, а й в інших громадах регіону.

У відомстві уточнюють, що гепатит А реєструють у: Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають у інфекційних відділеннях медустанов громад.

На сьогоднішній день найбільше пацієнтів у Клінічному центрі інфекційних хвороб - 89 з підтвердженим діагнозом і 12 з підозрою на гепатит А. У міській клінічній лікарні 31 пацієнт з підтвердженим діагнозом і один з підозрою, - розповіла заступник директора департаменту охорони здоров'я реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.

Вона уточнила, що ще 23 пацієнти з підтвердженим діагнозом - у дитячій обласній інфекційній лікарні. Усі пацієнти середнього ступеня тяжкості.

Що відомо про захворювання на гепатит А

Що відомо про спалах гепатиту А

Вірус гепатиту А передається:

внаслідок вживання забруднених харчів або води, що можуть містити фекалії інфікованих людей;

через недотримання особистої гігієни;

у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;

також причиною інфікування можуть стати деякі види сексуальних стосунків.

Вірус гепатиту А (ВГА) зберігається у воді від 3 до 10 місяців, у випорожненнях - до 30 діб, у сухому середовищі за кімнатної температури - протягом тижня. При цьому він гине через 5 хвилин кип’ятіння.

Симптоми гепатиту А

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14-28 днів.

Серед найпоширеніших симптомів:

слабкість та втомлюваність;

підвищення температури тіла;

втрата апетиту;

діарея;

блювота;

неприємні відчуття в животі;

важкість у правому підребер’ї;

потемніння сечі;

жовтяниця.

Після перенесеного захворювання на ВГА формується довічний імунітет.