Смерть из-за вакцин J&J и AstraZeneca — ученые выяснили причину

Иностранные ученые пришли к выводу, что смертельные тромбы, возникшие из-за вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca, были спровоцированы аутоиммунной реакцией, которой некоторые люди генетически подвержены.

Почему некоторые люди умирали после вакцинации J&J и AstraZeneca

Ученые пришли к выводу, что вакцины, разработанные на основе аденовируса, например J&J и AstraZeneca, содержат компонент, который у генетически подверженных людей может вызвать выработку необычно структурированных антител против белка, вовлеченного в свертываемость крови.

Пока не удалось идентифицировать этот компонент и попытаться удалить его с помощью генной инженерии.

Гематологи и специалисты по интенсивной терапии, вероятно, будут выявлять больше случаев риска тромбозов из-за этого компонента, поскольку становятся более осведомленными об этом осложнении, — заявил глава отдела иммунологии Университета Флиндерс в Южной Австралии Том Гордон. Поделиться

Согласно последним данным, из более 18 миллионов человек, получивших одноразовую вакцину J&J, 60 человек столкнулись с явлением тромбоза. В общей сложности зафиксировано 9 случаев смерти после вакцинации упомянутым препаратом.

Как на это исследование отреагировали в компаниях AstraZeneca и J&J

AstraZeneca приветствует дальнейшее исследование возможного механизма возникновения тромбоза с синдромом тромбоцитопении (TTS), поскольку, несмотря на тщательное расследование, мы все еще не понимаем механизм, который в очень редких случаях может быть триггером для TTS, — заявили в компании. Поделиться

По словам представителей Johnson & Johnson, они тоже поддерживают исследования, помогающие в разработке безопасных и эффективных вакцин.

В компании отмечают, что требуется больше данных для полного понимания потенциальных факторов, которые могут быть связаны с этим редким событием, включая его возможную связь с аденовирусами и другими вирусами.

Что важно понимать, каждая из этих вакцин важную роль в программах вакцинации на ранних этапах пандемии.