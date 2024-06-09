Знищує лише "погані" бактерії. Американські вчені відкрили новий антибіотик

Команда дослідників з університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн зробила революційне відкриття антибіотика, який не завдає шкоди мікробіомі кишківника та знищує лише “погані” бактерії.

Американські вчені відкрили революційний антибіотик

Досі одним із найбільших недоліків антибіотиків було те, що вони вбивали не тільки "погані", а й "гарні" мікроби.

Про це повідомляє Science Alert.

Однак вчені з університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн знайшли розв'язання цієї проблеми. Вони відкрили новий антибіотик під назвою лоламіцин, який може вбивати грамнегативні патогени, що є поширеними причинами інфекцій у кишківнику, легенях, сечовому міхурі та крові, не чіпаючи при цьому інші мікроби.

Антибіотики широкого спектра дії можуть вбивати як грамнегативні, так і грампозитивні бактерії. Однак, за словами вчених, існує гостра потреба знайти ліки, які можуть бути спрямовані саме на грамнегативні бактерії, оскільки вони з більшою ймовірністю будуть стійкими до сучасних антибіотиків.

Такий антибіотик, як лоламіцин, міг би дати шанс на порятунок більшій кількості мікробів, корисних для здоров'я людини.

У лабораторних умовах, коли лоламіцин зіткнувся зі 130 стійкими до ліків штамами поширених грамнегативних бактерій, таких як кишкова паличка, кишкова паличка пневмонії та кишкова паличка клоаки, він знищив усі до одного, досягнувши успіху там, де багато інших антибіотиків зазнали невдачі.

Водночас під час випробувань на гризунах лоламіцин успішно лікував гостру пневмонію та інфекції крові, не завдаючи шкоди мікробіому кишківника.

Кишковий мікробіом має центральне значення для підтримки здоров'я господаря, і його порушення може призвести до багатьох згубних наслідків, — зазначили автори дослідження. — Отже, патоген-специфічні антибіотики, такі як лоламіцин, будуть мати вирішальне значення для мінімізації побічної шкоди мікробіому кишечника. Поширити

Попри те, що в науковців попереду ще довгий шлях перш ніж препарат можна буде випробувати на людях, вони сподіваються, що він стане основою для розробки антибіотиків у майбутньому.

Що допоможе у боротьбі з аутизмом та хворобою Альцгеймера

Журналісти звертають увагу на те, що нейробіологи з університету Флориди вперше застосували ШІ для картування мозку, коли робили 3D-рендеринг мозку мишей.

Як вважають науковці, саме вказаний спосіб дасть можливість "розкрити таємниці" хвороби Альцгеймера, аутизму і пов'язаних з ними розладів.

Ба більше, може навіть йтися про удосконалення механізмів лікування черепно-мозкових травм.

З цією метою було використано віртуальну реальність (VR) та штучний інтелект. Саме вони допомогли створити візуальну хронологію подорожі мільярдів нейронів у мозку новонароджених мишей.