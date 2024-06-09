Уничтожает только "плохие" бактерии. Американские ученые открыли новый антибиотик

Команда исследователей из университета Иллинойса в Урбана-Шампейн совершила революционное открытие антибиотика, который не наносит вред микробиоме кишечника и уничтожает только "плохие" бактерии.

Американские ученые открыли революционный антибиотик

До сих пор одним из самых больших недостатков антибиотиков было то, что они убивали не только "плохие", но и "хорошие" микробы.

Об этом сообщает Science Alert.

Однако ученые из университета Иллинойса в Урбана-Шампейне нашли решение этой проблемы. Они открыли новый антибиотик под названием лоламицин, который может убивать грамотрицательные патогены, являющиеся распространенными причинами инфекций в кишечнике, легких, мочевом пузыре и крови, не трогая при этом другие микробы.

Антибиотики широкого спектра действия могут убивать как грамотрицательные, так и грамположительные бактерии. Однако, по словам ученых, существует острая потребность найти лекарство, которое может быть направлено именно на грамотрицательные бактерии, поскольку оно с большей вероятностью будет устойчиво к современным антибиотикам.

Такой антибиотик, как лоламицин, мог бы дать шанс на спасение большего количества микробов, полезных для здоровья человека.

В лабораторных условиях, когда лоламицин столкнулся со 130 устойчивыми к лекарствам штаммами распространенных грамотрицательных бактерий, таких как кишечная палочка, кишечная палочка пневмонии и кишечная палочка клоаки, он уничтожил все до одного, достигнув успеха там, где достиг успеха там.

В то же время во время испытаний на грызунах лоламицин успешно лечил острую пневмонию и инфекции крови, не причиняя вреда микробиому кишечника.

Кишечный микробиом имеет центральное значение для поддержания здоровья хозяина, и его нарушение может привести ко многим губительным последствиям, — отметили авторы исследования. — Следовательно, патоген-специфические антибиотики, такие как лоламицин, будут иметь решающее значение для минимизации побочного вреда микробиому кишечника. Поделиться

Несмотря на то, что у ученых предстоит еще долгий путь, прежде чем препарат можно будет испытать на людях, они надеются, что он станет основой для разработки антибиотиков в будущем.

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