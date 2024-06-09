Уничтожает только "плохие" бактерии. Американские ученые открыли новый антибиотик

Команда исследователей из университета Иллинойса в Урбана-Шампейн совершила революционное открытие антибиотика, который не наносит вред микробиоме кишечника и уничтожает только "плохие" бактерии.
Главные тезисы
- Антибиотик лоламицин уничтожает только “плохие” бактерии, не нарушая баланс микроорганизмов в организме.
- Новое средство может быть ключом в борьбе с грамотрицательными патогенами, ответственными за множество инфекций.
- Использование патоген-специфических антибиотиков поможет минимизировать вред для микробиома кишечника и повысить эффективность лечения.
- Исследования нейробиологов от университета Флориды с использованием искусственного интеллекта могут помочь в раскрытии секретов болезни Альцгеймера и аутизма.
- Визуализация хронологии работы нейронов в мозге мышей дает новые возможности для понимания расстройств и разработки методов диагностики и лечения у людей.
Американские ученые открыли революционный антибиотик
До сих пор одним из самых больших недостатков антибиотиков было то, что они убивали не только "плохие", но и "хорошие" микробы.
Об этом сообщает Science Alert.
Однако ученые из университета Иллинойса в Урбана-Шампейне нашли решение этой проблемы. Они открыли новый антибиотик под названием лоламицин, который может убивать грамотрицательные патогены, являющиеся распространенными причинами инфекций в кишечнике, легких, мочевом пузыре и крови, не трогая при этом другие микробы.
Антибиотики широкого спектра действия могут убивать как грамотрицательные, так и грамположительные бактерии. Однако, по словам ученых, существует острая потребность найти лекарство, которое может быть направлено именно на грамотрицательные бактерии, поскольку оно с большей вероятностью будет устойчиво к современным антибиотикам.
Такой антибиотик, как лоламицин, мог бы дать шанс на спасение большего количества микробов, полезных для здоровья человека.
В лабораторных условиях, когда лоламицин столкнулся со 130 устойчивыми к лекарствам штаммами распространенных грамотрицательных бактерий, таких как кишечная палочка, кишечная палочка пневмонии и кишечная палочка клоаки, он уничтожил все до одного, достигнув успеха там, где достиг успеха там.
В то же время во время испытаний на грызунах лоламицин успешно лечил острую пневмонию и инфекции крови, не причиняя вреда микробиому кишечника.
Несмотря на то, что у ученых предстоит еще долгий путь, прежде чем препарат можно будет испытать на людях, они надеются, что он станет основой для разработки антибиотиков в будущем.
Что поможет в борьбе с аутизмом и болезнью Альцгеймера
Журналисты обращают внимание на то, что нейробиологи из Флоридского университета впервые применили ИИ для картирования мозга, когда делали 3D-рендеринг мозга мышей.
Как считают ученые, именно указанный способ позволит "раскрыть тайны" болезни Альцгеймера, аутизма и связанных с ними расстройств.
Более того, речь может идти об усовершенствовании механизмов лечения черепно-мозговых травм.
С этой целью были использованы виртуальная реальность (VR) и искусственный интеллект. Именно они помогли создать визуальную хронологию путешествия миллиардов нейронов в мозге новорожденных мышей.
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