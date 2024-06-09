Уничтожает только "плохие" бактерии. Американские ученые открыли новый антибиотик
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Уничтожает только "плохие" бактерии. Американские ученые открыли новый антибиотик

Ученые
Читати українською
Источник:  Science Alert

Команда исследователей из университета Иллинойса в Урбана-Шампейн совершила революционное открытие антибиотика, который не наносит вред микробиоме кишечника и уничтожает только "плохие" бактерии.

Главные тезисы

  • Антибиотик лоламицин уничтожает только “плохие” бактерии, не нарушая баланс микроорганизмов в организме.
  • Новое средство может быть ключом в борьбе с грамотрицательными патогенами, ответственными за множество инфекций.
  • Использование патоген-специфических антибиотиков поможет минимизировать вред для микробиома кишечника и повысить эффективность лечения.
  • Исследования нейробиологов от университета Флориды с использованием искусственного интеллекта могут помочь в раскрытии секретов болезни Альцгеймера и аутизма.
  • Визуализация хронологии работы нейронов в мозге мышей дает новые возможности для понимания расстройств и разработки методов диагностики и лечения у людей.

Американские ученые открыли революционный антибиотик

До сих пор одним из самых больших недостатков антибиотиков было то, что они убивали не только "плохие", но и "хорошие" микробы.

Об этом сообщает Science Alert.

Однако ученые из университета Иллинойса в Урбана-Шампейне нашли решение этой проблемы. Они открыли новый антибиотик под названием лоламицин, который может убивать грамотрицательные патогены, являющиеся распространенными причинами инфекций в кишечнике, легких, мочевом пузыре и крови, не трогая при этом другие микробы.

Антибиотики широкого спектра действия могут убивать как грамотрицательные, так и грамположительные бактерии. Однако, по словам ученых, существует острая потребность найти лекарство, которое может быть направлено именно на грамотрицательные бактерии, поскольку оно с большей вероятностью будет устойчиво к современным антибиотикам.

Такой антибиотик, как лоламицин, мог бы дать шанс на спасение большего количества микробов, полезных для здоровья человека.

В лабораторных условиях, когда лоламицин столкнулся со 130 устойчивыми к лекарствам штаммами распространенных грамотрицательных бактерий, таких как кишечная палочка, кишечная палочка пневмонии и кишечная палочка клоаки, он уничтожил все до одного, достигнув успеха там, где достиг успеха там.

В то же время во время испытаний на грызунах лоламицин успешно лечил острую пневмонию и инфекции крови, не причиняя вреда микробиому кишечника.

Кишечный микробиом имеет центральное значение для поддержания здоровья хозяина, и его нарушение может привести ко многим губительным последствиям, — отметили авторы исследования. — Следовательно, патоген-специфические антибиотики, такие как лоламицин, будут иметь решающее значение для минимизации побочного вреда микробиому кишечника.

Несмотря на то, что у ученых предстоит еще долгий путь, прежде чем препарат можно будет испытать на людях, они надеются, что он станет основой для разработки антибиотиков в будущем.

Что поможет в борьбе с аутизмом и болезнью Альцгеймера

Журналисты обращают внимание на то, что нейробиологи из Флоридского университета впервые применили ИИ для картирования мозга, когда делали 3D-рендеринг мозга мышей.

Как считают ученые, именно указанный способ позволит "раскрыть тайны" болезни Альцгеймера, аутизма и связанных с ними расстройств.

Более того, речь может идти об усовершенствовании механизмов лечения черепно-мозговых травм.

С этой целью были использованы виртуальная реальность (VR) и искусственный интеллект. Именно они помогли создать визуальную хронологию путешествия миллиардов нейронов в мозге новорожденных мышей.

Типы нейронных связей этих грызунов подобны человеческим, так что ученые смогут отследить изменения в мозге, которые у людей приводят к аутизму и когнитивным расстройствам.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Смерть из-за вакцин J&J и AstraZeneca — ученые выяснили причину
AstraZeneca
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Что убивает маленьких "спасателей" Земли. Ученые озвучили предупреждение
жара
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Лечение аутизма и болезни Альцгеймера. Ученые приблизились к новому прорыву
аутизм

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?