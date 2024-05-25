По словам западных исследователей, жара и засуха стали настоящим смертельным ударом для крошечных существ, которые живут в почве и помогают удерживать углерод, способствующий потеплению планеты.

Ученые заявили об еще одной опасности глобального потепления

Что важно понимать, тысячи видов клещей и пружинохвостов, обитающих в почве во всем мире, делают крайне важную работу, переваривая органические вещества, перенося согревающий планету углерод в землю и высвобождая питательные вещества, которые помогают расти новым растениям.

В результате нового масштабного исследования, засуха в некоторых частях мира уничтожает их крайне быстро.

Некоторые из этих организмов живут глубоко в почве, другие проводят большую часть своей жизни, передвигаясь по поверхности. Ученые не до конца понимают, как именно они расщепляют разлагающиеся органические вещества, но новое молекулярное исследование показывает, что у спрингтейлов есть специальные гены для этой работы, — пишет издание. Поделиться

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В разных частях планеты будут разные последствия глобального потепления

Ученые обращают внимание на то, что последствия изменения климата не одинаковы по всему миру.

Как отмечает эксперт по биоразнообразию почв Зоя Линдо, повышение температуры, скажем, на 4 градуса Цельсия и снижение влажности почвы на 20% по-разному скажется на пустыне в средних широтах, торфянике в высоких широтах или в тропическом лесу.

Она также добавила, что разные сочетания потепления и увлажнения, а также высыхания и охлаждения по-разному влияют на почвенные сообщества.