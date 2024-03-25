Что ускоряет старение женщин и обеспечивает омоложение — новое исследование

В Йельской школе медицины (YSM) пришли к выводу, что беременность увеличивает биологический возраст женщин на два года.

Как беременность влияет на старение женщин

По словам ассистента профессора Йельского детского центра (YCSC) Кирана О'Доннелл, он и его команда решили проанализировать эпигенетические данные одной из групп беременных женщин.

После этого они смогли точно рассчитать показатели биологического возраста с помощью "эпигенетических часов" — биомаркеров старения, рассчитываемых на основе данных об уровне метилирования (модификации) ДНК.

Ученым удалось узнать, что всего лишь в течение 20 недель после начала беременности биологический или эпигенетический возраст женщины увеличивается примерно на два года. А это значит, что беременность действительно ускоряет старение.

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Несмотря на это, когда ученые решили выяснить биологический возраст тех же женщин через три месяца после родов, они были шокированы, ведь зафиксировали внезапное и существенное снижение биологического возраста — на целых восемь лет для некоторых людей.

Кроме того, указано, что грудное вскармливание является причиной более резкого снижения биологического возраста матери через три месяца после родов по сравнению с показателями во время беременности.

Мы не знаем, является ли эффект восстановления после родов актуальным для краткосрочных или долгосрочных результатов здоровья матери, и накапливаются ли эти эффекты в течение последующих беременностей, — признаются ученые. Поделиться

Они намерены провести дополнительные исследования, чтобы найти ответы на все важные вопросы.