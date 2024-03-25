Що прискорює старіння жінок та забезпечує омолодження — нове дослідження

В Єльській школі медицини (YSM) дійшли висновку, що вагітність збільшує біологічний вік жінок на два роки.

Як вагітність впливає на старіння жінок

За словами асистента професора Єльського дитячого центру (YCSC) Кірана О’Доннелла, він та його команда вирішили проаналізувати епігенетичні дані однієї з груп вагітних жінок.

Після цього вони змогли точно розрахувати показники біологічного віку за допомогою "епігенетичних годинників" — біомаркерів старіння, які розраховуються на основі даних про рівень метилювання (модифікації) ДНК.

Науковцям вдалося дізнатися, що лише протягом 20 тижнів від початку вагітності біологічний або епігенетичний вік жінки збільшується приблизно на два роки. А це означає, що вагітність справді прискорює старіння.

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Що допоможе омолодити організм жінки після пологів

Попри це, коли вчені вирішили з’ясувати біологічний вік тих самих жінок через три місяці після пологів, вони були шоковані, адже зафіксували раптове та суттєве зниження біологічного віку — на цілих вісім років для деяких людей.

Окрім того, наголошується, що грудне вигодовування є причиною більш різкого зниження біологічного віку матері через три місяці після пологів, порівняно з показниками під час вагітності.

Ми не знаємо, чи є ефект відновлення після пологів актуальним для короткострокових чи довгострокових результатів здоров’я матері, і чи ці ефекти накопичуються протягом послідовних вагітностей, — зізнаються вчені. Поширити

Вони мають намір провести додаткові дослідження, щоб знайти відповіді на всі важливі запитання.