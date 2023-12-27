Які тварини уповільнюють старіння мозку людини — дані дослідження

У власників домашніх тварин спостерігалося більш повільне зниження вербальної пам’яті та швидкість мови у порівнянні з людьми, які не мають домашніх тварин (котів чи собак). У людей похилого віку, які живуть на самоті, зниження показників відбувалося швидше, за винятком власників домашніх тварин.

Коти та собаки сповільнюють старіння мозку господарів – дослідження

Недавнє дослідження вивчило зв’язок між володінням домашніми тваринами та зниженням когнітивних здібностей у людей похилого віку, які живуть на самоті.

Проаналізовано дані ELSA, що включало 7 945 дорослих Великобританії у віці 50 років і старше. Вербальна пам’ять і швидкість мови оцінювалися в різних хвилях дослідження.

У власників домашніх тварин спостерігалося більш повільне зниження вербальної пам’яті та швидкість мови у порівнянні з людьми, які не мають домашніх тварин (котів чи собак). У людей похилого віку, які живуть на самоті, зниження показників відбувалося швидше, за винятком власників домашніх тварин.

Стало відомо, що володіння твариною потенційно компенсує зв’язок між самотнім проживанням і зниженням когнітивних здібностей.

Майбутні дослідження повинні будуть вивчити всі аспекти зниження когнітивних здібностей, а не лише пам’ять та швидкість мови. Для цього необхідні дослідження за участю різних етнічних та расових груп, і при цьому дуже важливо зрозуміти точну причинно-наслідковий зв’язок між домашніми тваринами та когнітивним здоров’ям.

Динозаври вплинули на тривалість життя людей?

Нова гіпотеза вченого отримала красномовну назву "вузьке місце довголіття".

За його словами, коли на нашій планеті жили динозаври, менші ссавці були вимушені швидко розмножуватися, аби вижити.

Жуан Педро де Магальяйш озвучив припущення, що у зв’язку з цим гени, які забезпечують довшу тривалість життя, могли були "відкинутими" в процесі еволюції.

Деякі з найдавніших ссавців були змушені жити внизу харчового ланцюга і, ймовірно, витратили 100 мільйонів років в епоху динозаврів, щоб вижити завдяки швидкому розмноженню. Я припускаю, що цей тривалий період еволюційного тиску вплинув на те, як ми, люди, старіємо, – озвучив своє припущення вчений. Поширити

Окрім того, він переконаний в тому, що дуже давні предки людей, які жили за часів панування динозаврів, втратили фотоліази – ферменти, які відновлюють пошкодження ДНК, спричинені ультрафіолетом.