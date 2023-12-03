Чому вимерли динозаври — відповідь штучного інтелекту

Дослідники застосували так званий зворотний інжиніринг, аби комп'ютер збудував свої теорії від наслідків до причин, а не традиційним прямим шляхом.

Чому вимерли динозаври

Палеонтологи стверджують, що основною причиною масового вимирання динозаврів на Землі насправді став спалах вулканічної активності, а зовсім не удар масивного астероїда. Вчені визнають, що астероїд або комета справили руйнівний вплив, проте кінець динозаврів зовсім не був швидким, насправді це було повільне масове вимирання.

За словами аспіранта Дармутського університету Алекса Кокса, вони з доктором Юренгіном Келлером використовували штучний інтелект, щоб поставити крапку в суперечці про те, що насправді згубило динозаврів.

Вчені забезпечили понад 100 процесорів геологічними і кліматичними даними тієї епохи та доручили вивчити літопис скам'янілостей, щоб з'ясувати, що могло спричинити вимирання на кордоні крейдяного і палеогенового періоду.

Дослідження ШІ виявило, що вулканічні виверження тривали вже приблизно 300 000 років, коли астероїд зіткнувся із Землею. Також з'ясувалося, що витоку вулканічних газів, які змінюють клімат, могло бути достатньо для того, щоб спровокувати глобальне вимирання. За оцінками, впродовж майже 1 мільйона років вивержень в атмосферу було викинути до 10,4 трильйона тонн вуглекислого газу і 9,3 трильйона тонн сірки.

Щодо астероїда, то ШІ виявив, що після його падіння відбулося різке падіння накопичення органічного вуглецю в глибокому океані, що, ймовірно, стало наслідком того, що астероїд спричинив загибель численних видів тварин і рослин.

Також знайдено дані про зниження температури, яке, найімовірніше, відбулося внаслідок того, що астероїд під час зіткнення підняв у повітря значну кількість сірки, яка виступила як охолоджувальний агент.