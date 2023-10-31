Астероїд і гори пилу. Вчені висунули нову гіпотезу щодо вимирання динозаврів

Астероїд, що впав на Землю 66 мільйонів років тому, здійняв хвилю пилу. Вона викликала різку зміну клімату та стала причиною вимирання динозаврів.
Динозаврів вбив пил
Астероїд, що впав на Землю 66 мільйонів років тому, здійняв хвилю пилу, яка викликала різку зміну клімату та спричинила вимирання динозаврів.
Про це йдеться у досліджені, опублікованому в журналі Nature Geoscience.
За підрахунками вчених, загальна кількість пилу становила близько 2 тисяч гігатонн, що в 11 разів перевищує вагу гори Еверест.
Моделювання показало, що дрібнозернистий пил міг блокувати фотосинтез протягом 2 років, роблячи атмосферу непрозорою для сонячного світла.
Планетолог та співавтор дослідження з Королівської обсерваторії Бельгії Джем Берк Сенел зазначив, що пил залишався в атмосфері протягом 15 років.
Після цього температура поверхні Землі впала приблизно на 15°C.
Через це зупинився фотосинтез, рослини частково загинули, як і деякі травоїдні. Хижі залишалися без здобичі і гинули. У морських просторах загибель крихітного фітопланктону призвела до руйнування харчових мереж.
Динозаври, окрім їхніх пташиних нащадків, були втрачені, як і морські рептилії, які домінували в морях, і багато інших груп.
Але й були переможці у цій катастрофі. Так, через загибель динозаврів, ссавці отримали можливість стати головними героями харчових ланцюжків.
Вчені відповіли, чому динозаври не змогли вижити
Палеонтологи нещодавно знайшли вцілілий череп стародавнього птаха – іхтіорніса. Що важливо розуміти, цій знахідці понад 70 мільйонів років.
Після ретельного дослідження черепа науковці змогли створити 3D-модель мозку давнього птаха, який частково був схожий на динозаврів.
Вчені дійшли висновку, що унікальна форма мозку стародавніх птахів могла стати причиною того, що вони не змогли пережити масштабне Крейдове вимирання.
Враховуючи те, що іхтіорніс мав яскраві ознаки як динозаврів, так і птахів, то дослідження його мозку може пролити світло на таємницю виживання птахів. Варто звернути увагу на те, самі іхтіорніси Крейдове вимирання не пережили.
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