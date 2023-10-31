Астероид и горы пыли. Ученые выдвинули новую гипотезу о вымирании динозавров

Упавший на Землю 66 миллионов лет назад астероид поднял волну пыли. Она вызвала резкое изменение климата и послужила причиной вымирания динозавров.

Динозавров убила пыль

Астероид, упавший на Землю 66 миллионов лет назад, поднял волну пыли, которая вызвала резкое изменение климата и повлекла за собой вымирание динозавров.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

По подсчетам ученых, общее количество пыли составляло около 2 тысяч гигатонн, что в 11 раз превышает вес горы Эверест.

Моделирование показало, что мелкозернистая пыль могла блокировать фотосинтез в течение 2 лет, делая атмосферу непрозрачной для солнечного света.

Планетолог и соавтор исследования по Королевской обсерватории Бельгии Джем Берк Сенел отметил, что пыль оставалась в атмосфере в течение 15 лет.

Ранее ученые считали причиной вымирания динозавров серу, выделившуюся во время столкновения астероида с Землей, и сажу от лесных пожаров. Поделиться

Но пыль действительно недооценивали. Ведь силикатные частицы размером примерно 0,8-8,0 микрометров образовали глобальный облачный пласт, состоявший из гранитных и гнейсовых пород, измельченных во время сильного удара. Поделиться

После этого температура поверхности Земли упала примерно на 15°C.

Было холодно и темно в течение многих лет, – отметил планетолог и соавтор исследования Филипп Клейс. Поделиться

Из-за этого остановился фотосинтез, растения частично погибли, как некоторые травоядные. Хищные оставались без добычи и гибли. В морских просторах гибель крохотного фитопланктона привела к разрушению пищевых сетей.

Динозавры, кроме их птичьих потомков, были утрачены, как и морские рептилии, доминировавшие в морях, и многие другие группы.

Но и были победители этой катастрофы. Так, из-за гибели динозавров, млекопитающие получили возможность стать главными героями пищевых цепочек.

Биотические группы, которые не были приспособлены выживать в условиях тьмы, холода и отсутствия пищи в течение почти 2 лет, испытали массовое вымирание. Фауна и флора, которые могли войти в фазу покоя – например, через семена, цисты или спячку в норах – и смогли адаптироваться к общему образу жизни – не зависимо от одного конкретного источника пищи – в общем, выживали лучше, чем мелкие млекопитающие, – сказал ученый. Поделиться

Ученые ответили, почему динозавры не смогли выжить

Палеонтологи недавно нашли уцелевший череп древней птицы – ихтиорниса. Что важно понимать, этой находке более 70 миллионов лет.

После тщательного исследования черепа ученые смогли создать 3D-модель мозга древней птицы, которая частично походила на динозавров.

Ученые пришли к выводу, что уникальная форма мозга древних птиц могла стать причиной того, что они не смогли пережить масштабное меловое вымирание.

Учитывая, что ихтиорнис имел яркие признаки как динозавров, так и птиц, то исследование его мозга может пролить свет на тайну выживания птиц. Стоит обратить внимание на то, что сами ихтиорнисы Меловое вымирание не пережили.