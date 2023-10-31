Астероид и горы пыли. Ученые выдвинули новую гипотезу о вымирании динозавров
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Астероид и горы пыли. Ученые выдвинули новую гипотезу о вымирании динозавров

Динозавр
Читати українською
Источник:  Reuters

Упавший на Землю 66 миллионов лет назад астероид поднял волну пыли. Она вызвала резкое изменение климата и послужила причиной вымирания динозавров.

Динозавров убила пыль

Астероид, упавший на Землю 66 миллионов лет назад, поднял волну пыли, которая вызвала резкое изменение климата и повлекла за собой вымирание динозавров.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

По подсчетам ученых, общее количество пыли составляло около 2 тысяч гигатонн, что в 11 раз превышает вес горы Эверест.

Моделирование показало, что мелкозернистая пыль могла блокировать фотосинтез в течение 2 лет, делая атмосферу непрозрачной для солнечного света.

Планетолог и соавтор исследования по Королевской обсерватории Бельгии Джем Берк Сенел отметил, что пыль оставалась в атмосфере в течение 15 лет.

Ранее ученые считали причиной вымирания динозавров серу, выделившуюся во время столкновения астероида с Землей, и сажу от лесных пожаров.

Но пыль действительно недооценивали. Ведь силикатные частицы размером примерно 0,8-8,0 микрометров образовали глобальный облачный пласт, состоявший из гранитных и гнейсовых пород, измельченных во время сильного удара.

После этого температура поверхности Земли упала примерно на 15°C.

Было холодно и темно в течение многих лет, – отметил планетолог и соавтор исследования Филипп Клейс.

Из-за этого остановился фотосинтез, растения частично погибли, как некоторые травоядные. Хищные оставались без добычи и гибли. В морских просторах гибель крохотного фитопланктона привела к разрушению пищевых сетей.

Динозавры, кроме их птичьих потомков, были утрачены, как и морские рептилии, доминировавшие в морях, и многие другие группы.

Но и были победители этой катастрофы. Так, из-за гибели динозавров, млекопитающие получили возможность стать главными героями пищевых цепочек.

Биотические группы, которые не были приспособлены выживать в условиях тьмы, холода и отсутствия пищи в течение почти 2 лет, испытали массовое вымирание. Фауна и флора, которые могли войти в фазу покоя – например, через семена, цисты или спячку в норах – и смогли адаптироваться к общему образу жизни – не зависимо от одного конкретного источника пищи – в общем, выживали лучше, чем мелкие млекопитающие, – сказал ученый.

Ученые ответили, почему динозавры не смогли выжить

Палеонтологи недавно нашли уцелевший череп древней птицы – ихтиорниса. Что важно понимать, этой находке более 70 миллионов лет.

После тщательного исследования черепа ученые смогли создать 3D-модель мозга древней птицы, которая частично походила на динозавров.

Ученые пришли к выводу, что уникальная форма мозга древних птиц могла стать причиной того, что они не смогли пережить масштабное меловое вымирание.

Учитывая, что ихтиорнис имел яркие признаки как динозавров, так и птиц, то исследование его мозга может пролить свет на тайну выживания птиц. Стоит обратить внимание на то, что сами ихтиорнисы Меловое вымирание не пережили.

"Сравнив мозг находки с мозгом современных птиц и мозгом, вероятно, одного из древнейших представителей рода пернатых, археоптериксом, ученые пришли к выводу, что форма мозга напрямую влияет на способность живых существ выживать. Мозг ихтиорниса имеет больше общего с мозгом динозавров. птицами. Например, полушария головного мозга, где базируются высшие когнитивные функции у современных птиц гораздо больше, чем у ихтиорниса. Модель предполагает, что эти функции могут быть связаны с выживанием после массового вымирания", - говорится в сообщении.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые доказали, что динозавры не мигрировали зимой от холодной погоды
Ученые доказали, что динозавры не мигрировали зимой от холодной погоды
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Динозавры начали вымирать до падения астероида — научная теория
Динозавры начали вымирать до падения астероида — научная теория
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Исследователи выяснили, почему динозавры были обречены на вымирание
Исследователи выяснили, почему динозавры были обречены на вымирание

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.