Астероид и горы пыли. Ученые выдвинули новую гипотезу о вымирании динозавров

Упавший на Землю 66 миллионов лет назад астероид поднял волну пыли. Она вызвала резкое изменение климата и послужила причиной вымирания динозавров.
Динозавров убила пыль
Астероид, упавший на Землю 66 миллионов лет назад, поднял волну пыли, которая вызвала резкое изменение климата и повлекла за собой вымирание динозавров.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.
По подсчетам ученых, общее количество пыли составляло около 2 тысяч гигатонн, что в 11 раз превышает вес горы Эверест.
Моделирование показало, что мелкозернистая пыль могла блокировать фотосинтез в течение 2 лет, делая атмосферу непрозрачной для солнечного света.
Планетолог и соавтор исследования по Королевской обсерватории Бельгии Джем Берк Сенел отметил, что пыль оставалась в атмосфере в течение 15 лет.
После этого температура поверхности Земли упала примерно на 15°C.
Из-за этого остановился фотосинтез, растения частично погибли, как некоторые травоядные. Хищные оставались без добычи и гибли. В морских просторах гибель крохотного фитопланктона привела к разрушению пищевых сетей.
Динозавры, кроме их птичьих потомков, были утрачены, как и морские рептилии, доминировавшие в морях, и многие другие группы.
Но и были победители этой катастрофы. Так, из-за гибели динозавров, млекопитающие получили возможность стать главными героями пищевых цепочек.
Ученые ответили, почему динозавры не смогли выжить
Палеонтологи недавно нашли уцелевший череп древней птицы – ихтиорниса. Что важно понимать, этой находке более 70 миллионов лет.
После тщательного исследования черепа ученые смогли создать 3D-модель мозга древней птицы, которая частично походила на динозавров.
Ученые пришли к выводу, что уникальная форма мозга древних птиц могла стать причиной того, что они не смогли пережить масштабное меловое вымирание.
Учитывая, что ихтиорнис имел яркие признаки как динозавров, так и птиц, то исследование его мозга может пролить свет на тайну выживания птиц. Стоит обратить внимание на то, что сами ихтиорнисы Меловое вымирание не пережили.
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