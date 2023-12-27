Какие животные замедляют старение мозга человека — данные исследования

У владельцев домашних животных наблюдалось более медленное снижение вербальной памяти и скорость речи по сравнению с людьми, не имеющими домашних животных (кошек или собак). У пожилых людей, живущих в одиночестве, снижение показателей происходило быстрее, за исключением владельцев домашних животных.

Кошки и собаки замедляют старение мозга хозяев –исследование

Недавнее исследование изучило связь между владением домашними животными и снижением когнитивных способностей у пожилых людей, живущих в одиночестве.

Проанализированы данные ELSA, включавшие 7 945 взрослых Великобритании в возрасте 50 лет и старше. Вербальная память и скорость речи оценивались в разных волнах исследования.

У владельцев домашних животных наблюдалось более медленное снижение вербальной памяти и скорость речи по сравнению с людьми, не имеющими домашних животных (кошек или собак). У пожилых людей, живущих в одиночестве, снижение показателей происходило быстрее, за исключением владельцев домашних животных.

Стало известно, что владение животным потенциально компенсирует связь между одиноким проживанием и снижением когнитивных способностей.

Предстоящие исследования должны изучить все аспекты снижения когнитивных способностей, а не только память и скорость речи. Для этого необходимы исследования с участием разных этнических и расовых групп, и при этом очень важно понять точную причинно-следственную связь между домашними животными и когнитивным здоровьем.

Динозавры повлияли на продолжительность жизни людей?

Новая гипотеза ученого получила красноречивое название "узкое место долголетия".

По его словам, когда на нашей планете жили динозавры, меньшие млекопитающие были вынуждены быстро размножаться, чтобы выжить.

Жуан Педро де Магальяйш озвучил предположение, что в связи с этим гены, обеспечивающие более продолжительную жизнь, могли были "отвергнуты" в процессе эволюции.

Некоторые из древнейших млекопитающих были вынуждены жить внизу пищевой цепи и, вероятно, потратили 100 миллионов лет в эпоху динозавров, чтобы выжить благодаря быстрому размножению. Я предполагаю, что этот длительный период эволюционного давления повлиял на то, как мы, люди, стареем – озвучил свое предположение ученый. Поделиться

Кроме того, он убежден в том, что очень древние предки людей, живших во времена господства динозавров, потеряли фотолиазы – ферменты, восстанавливающие повреждения ДНК, вызванные ультрафиолетом.