В Британии нашли рекордный двухметровый череп динозавра — фото

В Великобритании в скалах побережья в графстве Дорсет обнаружили череп огромного плиозавра - морской рептилии, жившей около 150 млн лет назад.
В Британии нашли череп плиозавра
BBC пишет, что окаменелость яростной морской рептилии длиной 2 метра является одним из самых полных экземпляров такого типа, когда-либо обнаруженных.
Она дает новую информацию об этом древнем хищнике. Местный палеонтолог Стив Этчес считает, что больше нигде нет экземпляра, который бы соответствовал этому.
Найденный череп плиозавра длиннее роста большинства людей, что дает представление о том, насколько велико это существо было в целом.
Динозавр имел 130 зубов, длинных и острых, как бритва. Они могли убить одним укусом.
Тыльная сторона каждого зуба ребриста. Это помогло бы зверю проткнуть тело жертвы, а затем быстро нанести вторую атаку.
Плиозавр имел длину 10-12 метров, четыре мощных конечности, похожие на двигавшиеся на высокой скорости ласты, и был самым высоким хищником в океане.
Плиозавр питался другими динозаврами, такими как плезиозавр и дельфинообразный ихтиозавр, а ископаемые свидетельства показывают, что он даже лакомился другими плиозаврами.
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