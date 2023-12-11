В Британии нашли рекордный двухметровый череп динозавра — фото

В Великобритании в скалах побережья в графстве Дорсет обнаружили череп огромного плиозавра - морской рептилии, жившей около 150 млн лет назад.

В Британии нашли череп плиозавра

BBC пишет, что окаменелость яростной морской рептилии длиной 2 метра является одним из самых полных экземпляров такого типа, когда-либо обнаруженных.

Она дает новую информацию об этом древнем хищнике. Местный палеонтолог Стив Этчес считает, что больше нигде нет экземпляра, который бы соответствовал этому.

Pliosaur discovery: Huge sea monster emerges from Dorset cliffs https://t.co/70yjWuLWJe — BBC News (UK) (@BBCNews) December 10, 2023

Это одна из лучших окаменелостей, над которыми я когда-нибудь работал. Что делает ее уникальной, так это то, что она полна. Нижняя челюсть и верхний череп соединены вместе, как это было в жизни. Во всем мире вряд ли найден любой экземпляр с таким уровнем детализации, – рассказал он BBC News. Поделиться

I got to meet a Pliosaur! https://t.co/7CdpzDAdhq pic.twitter.com/Yf0rPqVJNQ — Steve Harris - BBC Radio Solent's Dorset Breakfast (@SteveHarrisDJ) December 10, 2023

Найденный череп плиозавра длиннее роста большинства людей, что дает представление о том, насколько велико это существо было в целом.

Динозавр имел 130 зубов, длинных и острых, как бритва. Они могли убить одним укусом.

Тыльная сторона каждого зуба ребриста. Это помогло бы зверю проткнуть тело жертвы, а затем быстро нанести вторую атаку.

Плиозавр имел длину 10-12 метров, четыре мощных конечности, похожие на двигавшиеся на высокой скорости ласты, и был самым высоким хищником в океане.

Животное было бы настолько массивным, что я считаю, что оно могло бы эффективно охотиться на все, что оказалось в его пространстве. Я не сомневаюсь, что он был что-то вроде подводного тираннозавра, – говорит доктор Андре Роу из Бристольского университета. Поделиться

Плиозавр питался другими динозаврами, такими как плезиозавр и дельфинообразный ихтиозавр, а ископаемые свидетельства показывают, что он даже лакомился другими плиозаврами.