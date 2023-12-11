У Британії знайшли рекордний двометровий череп динозавра — фото

У Великій Британії у скелях узбережжя у графстві Дорсет знайшли череп величезного пліозавра - морської рептилії, що жила близько 150 млн років тому.
У Британії знайшли череп пліозавра
BBC пише, що скам’янілість лютої морської рептилії довжиною 2 метри є одним із найповніших екземплярів такого типу, коли-небудь виявлених.
Вона дає нову інформацію про цього стародавнього хижака. Місцевий палеонтолог Стів Етчес вважає, що більше ніде немає екземпляра, який би відповідав цьому.
Знайдений череп пліозавра довший за зріст більшості людей, що дає уявлення про те, наскільки велика ця істота була загалом.
Динозавр мав 130 зубів, довгих і гострих, як бритва. Вони могли вбити одним укусом.
Тильна сторона кожного зуба ребриста. Це допомогло б звірові проткнути тіло жертви, а потім швидко завдати другої атаки.
Пліозавр мав довжину 10-12 метрів, чотири потужні кінцівки, схожі на ласти, які рухалися на високій швидкості, і був найвищим хижаком в океані.
Пліозавр харчувався іншими динозаврами, такими як плезіозавр та дельфіноподібний іхтіозавр, а викопні свідчення показують, що він навіть ласував іншими пліозаврами.
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