У Британії знайшли рекордний двометровий череп динозавра — фото
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

У Британії знайшли рекордний двометровий череп динозавра — фото

пліозавр
Джерело:  BBC

У Великій Британії у скелях узбережжя у графстві Дорсет знайшли череп величезного пліозавра - морської рептилії, що жила близько 150 млн років тому.

У Британії знайшли череп пліозавра

BBC пише, що скам’янілість лютої морської рептилії довжиною 2 метри є одним із найповніших екземплярів такого типу, коли-небудь виявлених.

Вона дає нову інформацію про цього стародавнього хижака. Місцевий палеонтолог Стів Етчес вважає, що більше ніде немає екземпляра, який би відповідав цьому.

Це одна з найкращих скам’янілостей, над якими я коли-небудь працював. Що робить її унікальною, так це те, що вона повна. Нижня щелепа та верхній череп з’єднані разом, як це було б у житті. У всьому світі навряд чи знайдено будь-який екземпляр із таким рівнем деталізації, — розповів він BBC News.

Знайдений череп пліозавра довший за зріст більшості людей, що дає уявлення про те, наскільки велика ця істота була загалом.

Динозавр мав 130 зубів, довгих і гострих, як бритва. Вони могли вбити одним укусом.

Тильна сторона кожного зуба ребриста. Це допомогло б звірові проткнути тіло жертви, а потім швидко завдати другої атаки.

Пліозавр мав довжину 10-12 метрів, чотири потужні кінцівки, схожі на ласти, які рухалися на високій швидкості, і був найвищим хижаком в океані.

Тварина була б настільки масивною, що я вважаю, що вона могла б ефективно полювати на все, що виявилося в її просторі. Я не сумніваюся, що він був щось на зразок підводного тиранозавра, — каже доктор Андре Роу з Брістольського університету.

Пліозавр харчувався іншими динозаврами, такими як плезіозавр та дельфіноподібний іхтіозавр, а викопні свідчення показують, що він навіть ласував іншими пліозаврами.

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