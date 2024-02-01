Скільки чаю потрібно пити щодня для уповільнення старіння — відповідь вчених

Нещодавні дослідження показують, що щоденне пиття чаю може мати більше переваг, ніж просто розслаблення.

Чай сповільнює старіння

Вважається, що чорний чай має багато переваг для здоров’я, зокрема він у зміцнює серце, кишечник та мозок.

Згідно з новим дослідженням, пиття трьох чашок чаю щодня може сприяти уповільненню процесу біологічного старіння.

Комплексне дослідження, проведене експертами Сичуаньського університету в Ченду, Китай, включало аналіз даних двох когорт:

5998 британців віком від 37 до 73 років

7931 китайця віком від 30 до 79 років.

Учасники надали детальну інформацію про свої звички споживання чаю, включаючи тип чаю, якому вони віддають перевагу (зелений, чорний, жовтий або улун), і середню кількість чашок, які вони споживали щодня.

Потім дослідники оцінили різні маркери старіння, такі як артеріальний тиск, холестерин і відсоток жиру в організмі, щоб визначити біологічний вік учасників.

Висновки показали, що люди, які п’ють чай, демонструють ознаки повільнішого біологічного старіння.

Співвідношення «вплив-реакція» свідчить про те, що споживання приблизно трьох чашок чаю або шести-восьми грамів чайного листя на день може мати найбільш очевидні переваги проти старіння, — пишуть автори. Поширити

Цікаво, що ті, хто відмовився від чаювання, продемонстрували більше прискорення біологічного старіння.

Чому чай сповільнює старіння

Дослідники пояснили це явище поліфенолами, основними біологічно активними речовинами в чаї, які, як вважають, суттєво впливають на мікробіоту кишечника.

Це, у свою чергу, впливає на вікові зміни імунітету, метаболізму та когнітивних функцій.

Хоча дослідження не заглиблювалося в конкретні види чаю, воно не виявило суттєвих відмінностей між британцями, які п’ють чорний чай, і китайськими ентузіастами зеленого чаю.

Проте дослідники визнали обмеження у своєму дослідженні, зокрема вони не врахували розмір чайних чашок, які використовували учасники.

Оскільки дослідження було спостережним, воно не могло остаточно зробити висновок, що вживання чаю безпосередньо відповідає за уповільнення біологічного старіння.