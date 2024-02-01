Сколько чая нужно пить ежедневно для замедления старения — ответ ученых

Недавние исследования показывают, что ежедневное питье чая может иметь больше преимуществ, чем просто расслабление.

Чай замедляет старение

Считается, что черный чай имеет много преимуществ для здоровья, в частности он укрепляет сердце, кишечник и мозг.

Согласно новому исследованию, питье трех чашек чая каждый день может способствовать замедлению процесса биологического старения.

Комплексное исследование, проведенное экспертами Сычуаньского университета в Чэнду, Китай, включало анализ данных двух когорт:

5998 британцев в возрасте от 37 до 73 лет

7931 китайца в возрасте от 30 до 79 лет.

Участники предоставили подробную информацию о своих привычках потребления чая, включая тип чая, который они предпочитают (зеленый, черный, желтый или улун), и среднее количество чашек, которые они потребляли ежедневно.

Затем исследователи оценили различные маркеры старения, такие как АД, холестерин и процент жира в организме, чтобы определить биологический возраст участников.

Выводы показали, что пьющие чай люди демонстрируют признаки более медленного биологического старения.

Соотношение «влияние-реакция» свидетельствует о том, что потребление примерно трех чашек чая или шести-восьми граммов чайных листьев в день может иметь наиболее очевидные преимущества против старения, — пишут авторы. Поделиться

Интересно, что отказавшиеся от чаепития продемонстрировали большее ускорение биологического старения.

Почему чай замедляет старение

Исследователи объяснили это явление полифенолами, основными биологически активными веществами в чае, которые, как полагают, оказывают существенное влияние на микробиоту кишечника.

Это в свою очередь влияет на возрастные изменения иммунитета, метаболизма и когнитивных функций.

Хотя исследование не углублялось в конкретные виды чая, оно не выявило существенных отличий между британцами, пьющими черный чай, и китайскими энтузиастами зеленого чая.

Однако исследователи признали ограничения в своем исследовании, в частности, они не учли размер чайных чашек, которые использовали участники.

Поскольку исследование было наблюдательным, оно не могло окончательно заключить, что употребление чая непосредственно отвечает за замедление биологического старения.