Сколько чая нужно пить ежедневно для замедления старения — ответ ученых

Недавние исследования показывают, что ежедневное питье чая может иметь больше преимуществ, чем просто расслабление.
Чай замедляет старение
Считается, что черный чай имеет много преимуществ для здоровья, в частности он укрепляет сердце, кишечник и мозг.
Согласно новому исследованию, питье трех чашек чая каждый день может способствовать замедлению процесса биологического старения.
Комплексное исследование, проведенное экспертами Сычуаньского университета в Чэнду, Китай, включало анализ данных двух когорт:
5998 британцев в возрасте от 37 до 73 лет
7931 китайца в возрасте от 30 до 79 лет.
Участники предоставили подробную информацию о своих привычках потребления чая, включая тип чая, который они предпочитают (зеленый, черный, желтый или улун), и среднее количество чашек, которые они потребляли ежедневно.
Затем исследователи оценили различные маркеры старения, такие как АД, холестерин и процент жира в организме, чтобы определить биологический возраст участников.
Выводы показали, что пьющие чай люди демонстрируют признаки более медленного биологического старения.
Интересно, что отказавшиеся от чаепития продемонстрировали большее ускорение биологического старения.
Почему чай замедляет старение
Исследователи объяснили это явление полифенолами, основными биологически активными веществами в чае, которые, как полагают, оказывают существенное влияние на микробиоту кишечника.
Это в свою очередь влияет на возрастные изменения иммунитета, метаболизма и когнитивных функций.
Хотя исследование не углублялось в конкретные виды чая, оно не выявило существенных отличий между британцами, пьющими черный чай, и китайскими энтузиастами зеленого чая.
Однако исследователи признали ограничения в своем исследовании, в частности, они не учли размер чайных чашек, которые использовали участники.
Поскольку исследование было наблюдательным, оно не могло окончательно заключить, что употребление чая непосредственно отвечает за замедление биологического старения.
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