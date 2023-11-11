Какой продукт ускоряет старение кожи — ответ ученых

Большинство людей мечтают о том, чтобы их кожа как можно дольше оставалась здоровой, молодой и красивой. Однако, как оказалось, для этого очень важно минимизировать количество сахара в рационе.

Почему сахар ускоряет процесс старения кожи

Иностранные ученые обращают внимание на то, что потребление сахара может негативно влиять на состояние кожи, а также спровоцировать преждевременное ее старение.

По их словам, это объяснимо процессом гликации, который происходит в организме, когда углеводы и белки вступают во взаимодействие.

В результате этой реакции образуются так называемые конечные продукты гликации (AGE), которые вредно влияют на кожу и способствуют появлению признаков старения. Конечные продукты гликации наиболее распространены в жирной пище, подвергнутой тепловой обработке на сковороде или гриле. Однако они также могут образовываться в организме в результате повышенного потребления сахара. Поделиться

Нельзя также не упомянуть о том, что в результате одного исследования удалось узнать, что у женщин, потребляющих большое количество углеводов и добавленного сахара больше морщин по сравнению с теми, кто употребляет больше белка и меньше углеводов в рационе.

По словам американских дерматологов, они выделяют несколько серьезных факторов, которые могут спровоцировать преждевременное старение кожи.

Речь идет о солнечном свете, курении, алкоголе, плохой косметике и неправильном питании.

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Нужно ли отказаться от сахара

Ученые обращают внимание на то, что полностью отказаться от сахара не удастся, поскольку он присутствует в разных продуктах.

Однако, что важно понимать, ограничение потребления сахара будет действительно удачным решением.

Так, к примеру, женщинам рекомендуется употреблять не более 6 чайных ложек сахара в день, а мужчинам не больше 9.