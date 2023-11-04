Ученые предупреждают о рисках для здоровья из-за чрезмерного употребления соли

Ни для кого не секрет, что диабет обычно связывают с чрезмерным употреблением сахара, а вот добавление избыточного количества соли в пищу – с рисками для сердечно-сосудистой системы. Однако иностранные ученые пришли к неожиданным выводам.

Почему чрезмерное употребление соли крайне опасно

Результаты нового исследования ученых из Великобритании указывают на то, что чрезмерное потребление соли тоже может влиять на вероятность развития диабета.

Что важно понимать, участниками этого масштабного исследования стали более 400 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет.

По словам ученых, их наблюдения продолжались почти 12 лет.

В результате им удалось обнаружить, что у более 13 тысяч человек из всех участников развился диабет 2 типа.

Мы уже знаем, что ограничение соли может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, но это исследование впервые показывает, что уборка солонки со стола также может помочь предотвратить диабет 2 типа, — выступил с комментарием по этому поводу ведущий автор доктор Лу Ци. Поделиться

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Что еще удалось узнать

Кроме того, указано, что ученые решили опросить людей, как часто они добавляют соль в пищу, однако они не включали соль, использованную для приготовления пищи, или общее количество потребленной соли.

По словам авторов исследования, люди, которые "иногда", "обычно" или "всегда" добавляют соль в пищу, имели на 13%, 20% и 39% более высокий риск развития диабета 2 типа соответственно по сравнению с теми, кто "никогда" или "редко" ее добавляют.