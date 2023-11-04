Вчені попереджають про ризики для здоров'я через надмірне вживання солі

Ні для кого не секрет, що діабет зазвичай пов'язують з надмірним вживанням цукру, а ось додавання надмірної кількості солі у їжу – з ризиками для серцево-судинної системи. Однак нещодавно іноземні науковці дійшли неочікуваних висновків.

Чому надмірне вживання солі є вкрай небезпечним

Результати нового дослідження вчених з Великої Британії вказують на те, що надмірне споживання солі теж може впливати на ймовірність розвитку діабету.

Що важливо розуміти, учасниками цього масштабного дослідження стали понад 400 тисяч британців віком від 37 до 73 років.

За словами науковців, їхні спостереження тривали протягом майже 12 років.

У результаті їм вдалося виявити, що у понад 13 тисяч людей з усіх учасників – розвинувся діабет 2 типу.

Ми вже знаємо, що обмеження солі може зменшити ризик серцево-судинних захворювань і гіпертонії, але це дослідження вперше показує, що прибирання сільнички зі столу також може допомогти запобігти діабету 2 типу, — виступив з коментарем з цього приводу провідний автор доктор Лу Ці . Поширити

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Що ще вдалося дізнатися

Окрім того, наголошується, що науковці вирішили опитати людей, як часто вони додають сіль у їжу, однак вони не враховували сіль, використану для приготування їжі, або загальну кількість спожитої солі.

За словами авторів дослідження, люди, які "іноді", "зазвичай" або "завжди" додають сіль у їжу, мали на 13%, 20% і 39% вищий ризик розвитку діабету 2 типу відповідно, порівняно з тими, хто "ніколи" або "рідко" її додають.