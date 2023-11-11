Який продукт прискорює старіння шкіри — відповідь вчених

Більшість людей мріють про те, щоб їхня шкіра якомога довше залишався здоровою, молодою та красивою. Однак, як виявилося, для цього вкрай важливо мінімізувати кількість цукру в раціоні.
Чому цукор прискорює процес старіння шкіри
Іноземні науковці звертають увагу на те, що споживання цукру може негативно впливати на стан шкіри, а також навіть спровокувати передчасне її старіння.
За їхніми словами, це можна пояснити процесом глікації, який відбувається в організмі, коли вуглеводи і білки вступають у взаємодію.
Не можна також не згадати про те, що в результаті одного дослідження вдалося дізнатися, що у жінок, які споживають велику кількість вуглеводів і доданого цукру більше зморшок у порівнянні з тими, хто вживає більше білка і менше вуглеводів у раціоні.
За словами американських дерматологів, вони виділяють декілька найсерйозніших факторів, які можуть спровокувати передчасне старіння шкіри.
Йдеться про сонячне світло, куріння, алкоголь, погану косметику та неправильне харчування.
Чи треба відмовитися від цукру
Науковці звертають увагу на те, що повністю відмовитися від цукру не вдасться, оскільки він присутній у різних продуктах.
Проте, що важливо розуміти, обмеження споживання цукру буде справді вдалим рішенням.
Так, до прикладу, жінкам рекомендується вживати не більше 6 чайних ложок цукру на день, а чоловікам не більше 9. У
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