Який продукт прискорює старіння шкіри — відповідь вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Який продукт прискорює старіння шкіри — відповідь вчених

цукор
Джерело:  online.ua

Більшість людей мріють про те, щоб їхня шкіра якомога довше залишався здоровою, молодою та красивою. Однак, як виявилося, для цього вкрай важливо мінімізувати кількість цукру в раціоні.

Чому цукор прискорює процес старіння шкіри

Іноземні науковці звертають увагу на те, що споживання цукру може негативно впливати на стан шкіри, а також навіть спровокувати передчасне її старіння.

За їхніми словами, це можна пояснити процесом глікації, який відбувається в організмі, коли вуглеводи і білки вступають у взаємодію.

В результаті цієї реакції утворюються так звані кінцеві продукти глікації (AGE), які шкідливо впливають на шкіру і можуть сприяти появі ознак старіння. Кінцеві продукти глікації найбільш поширені у жирній їжі, підданій тепловій обробці на сковороді чи грилі. Однак вони також можуть утворюватися в організмі внаслідок підвищеного споживання цукру.

Не можна також не згадати про те, що в результаті одного дослідження вдалося дізнатися, що у жінок, які споживають велику кількість вуглеводів і доданого цукру більше зморшок у порівнянні з тими, хто вживає більше білка і менше вуглеводів у раціоні.

За словами американських дерматологів, вони виділяють декілька найсерйозніших факторів, які можуть спровокувати передчасне старіння шкіри.

Йдеться про сонячне світло, куріння, алкоголь, погану косметику та неправильне харчування.

Цукор
Фото: unsplash.com

Чи треба відмовитися від цукру

Науковці звертають увагу на те, що повністю відмовитися від цукру не вдасться, оскільки він присутній у різних продуктах.

Проте, що важливо розуміти, обмеження споживання цукру буде справді вдалим рішенням.

Так, до прикладу, жінкам рекомендується вживати не більше 6 чайних ложок цукру на день, а чоловікам не більше 9. У

Однак набагато важливішим, ніж кількість цукру, є загальний раціон та спосіб життя. Якщо ваші десерти частіше є фруктами, а не солодощами, і ви активно займаєтеся фізичною активністю, прагнучи збалансованого раціону, то помірне вживання цукру цілком прийнятне і не становить серйозної загрози для вашої шкіри, - пояснюють вчені.

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