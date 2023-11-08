Ученые нашли простой способ замедления старения мозга

В результате нового исследования иностранные ученые пришли к выводу, что двуязычное владение помогает людям сохранить активность и здоровье мозга.

Что важно знать о видах двуязычия

По словам авторов исследования, в зависимости от того, когда изучается речь, различают две формы:

раннее (или одновременное) двуязычие, приобретаемое в раннем детстве;

последовательное двуязычие, когда второй язык вводится в более позднем возрасте.

Ученые обращают внимание на то, что исследования раннего двуязычия, до 4 – 6 лет, фокусируются на структурном и постоянном воздействии, которое это двуязычие оказывает развивающемуся мозгу.

Что важно понимать, именно в первые годы жизни наш мозг отвергает или обрезает огромное количество нейронов. Этот процесс начинается при возникновении многих новых связей и цепей.

Как утверждают ученые, во время исследования последовательного двуязычия рассматривают разные периоды.

Речь идет о таких этапах: до 12 – 15 лет, от 16 до 30 и от 31 до 60 лет.

На что указывают результаты нового исследования

Участниками нового исследования стали 746 человек.

Ученые решили изучить и проанализировать взаимосвязь между двуязычием и старением. Они пришли к впечатляющему выводу. Как оказалось, ежедневное использование двуязычия (любого типа) очень полезно для человеческого мозга.

В первую очередь речь идет о том, что последовательное двуязычие влияет на поддержку когнитивных функций, особенно в обучении, общей памяти, рабочей памяти, исполнительных функциях и языковой компетентности.