Вчені знайшли простий спосіб сповільнення старіння мозку
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені знайшли простий спосіб сповільнення старіння мозку

мозок
Джерело:  online.ua

У результаті нового дослідження іноземні науковці дійшли висновку, що двомовне володіння допомагає людям зберегти активність та здоров'я мозку.

Що важливо знати про види двомовності

За словами авторів дослідження, у залежності від того, коли вивчається мова, розрізняють дві форми:

  • ранню (або одночасну) двомовність, що набувається в ранньому дитинстві;

  • послідовну двомовність, коли друга мова вводиться в пізнішому віці.

Науковці звертають увагу на те, що дослідження ранньої двомовності, до 4 – 6 років, фокусуються на структурному і постійному впливі, який це двомовність надає мозку, що розвивається.

Що важливо розуміти, сам у перші роки життя наш мозок відкидає чи "обрізає" величезну кількість нейронів. Це процес розпочинається під час виникнення багатьох нових зв'язків та ланцюгів.

Як стверджують вчені, під час дослідження послідовної двомовності розглядають різні періоди.

Йдеться про такі етапи: до 12 – 15 років, від 16 до 30 та від 31 до 60 років.

На що вказують результати нового дослідження

Учасниками нового дослідження стали 746 людей.

Вчені вирішили вивчити та проаналізувати взаємозв'язок між двомовністю та старінням. Вони дійшли вражаючого висновку. Як виявилося, щоденне використання двомовності (будь-якого типу) є дуже корисним для людського мозку.

Насамперед йдеться про те, що послідовна двомовність впливає на підтримку когнітивних функцій, особливо щодо навчання, загальної пам'яті, робочої пам'яті, виконавчих функцій та мовної компетентності.

На структурному рівні у двомовних людей обʼєм сірої речовини більший, ніж у одномовних. Це справедливо як для білінгвів молодшого, так і для середнього віку, - пояснюють вчені.

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Категорія
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