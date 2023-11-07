Вчені наблизилися до розкриття секрету старіння та тривалості життя

Науковцям з Вашингтонського університету вдалося виявити білок, який може впливати на процес старіння та регулювання тривалості життя організмів.

Що вдалося дізнатися про IM33

Американські вчені під час свого нового масштабного дослідження спиралися на такі фактори старіння, як імунні реакції, дисбаланс між виробленням форм активного кисню та антиоксидантів і порушення сну.

Раніше їм вдалося виявити ген SLPI як той, що має високу регуляцію в мозкових оболонках старих мишей. Він також присутній в усіх ссавців.

За словами дослідників, SLPI є подібним до гена IM33 у дрозофіл, на яких науковці й провели новий експеримент.

"Одночасно, натхненний іншими результатами нашої лабораторії, які свідчать про те, що цитокіни (білки, які підтримують імунну систему і допомагають керувати процесами запалення в організмі – ред.) можуть формувати поведінку тварин, я використовував мух для скринінгу всіх імунних ефекторів, які можуть модулювати поведінку мух, і виявив, що IM33 є модулятором сну, – зазначає один з авторів дослідження Вангчао Сюй. Поширити

Науковці вирішили знищити ген IM33 в імунних клітинах дрозофіл.

За їхніми словами, це спровокувало підвищення рівня активних форм кисню і зміну складу мікробіому в кишківнику.

В результаті цього розпочався окиснювальний стрес – нездатність клітини впоратися зі збільшенням виділення активних форм кисню та запобігти пошкодженню структур клітини.

Окрім того, наголошується, що були зафіксовані ознаки дисбактеріозу та порушення сну. Загалом усі ці фактори скоротили тривалість життя мух.

Експресія IM33 у мозку мухи. Фото: Neuron

До якого висновку дійшли науковці

За словами авторів дослідження, результати їхнього експерименту можна вважати підтвердженням концепції, яке демонструє, що еволюційно консервативна імунна молекула може слугувати месенджером, передаючи інформацію між мозком і кишківником для регулювання різних рівнів старіння і контролю тривалості життя.

Ця функція виходить за рамки її імунної ролі та ще більше посилює внесок нейроімунної взаємодії в старіння, – пояснює Вангчао Сюй. Поширити

Ба більше, це дослідження допоможе вченим краще зрозуміти нейронні та генетичні основи старіння.