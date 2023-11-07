Ученые приблизились к раскрытию секрета старения и продолжительности жизни

Ученым из Вашингтонского университета удалось обнаружить белок, который может повлиять на процесс старения и регулирование продолжительности жизни организмов.

Что удалось узнать о IM33

Американские ученые во время своего нового масштабного исследования опирались на такие факторы старения как иммунные реакции, дисбаланс между выработкой форм активного кислорода и антиоксидантов, а также нарушение сна.

Ранее им удалось обнаружить ген SLPI, имеющий высокую регуляцию в мозговых оболочках старых мышей. Он также присутствует у всех млекопитающих.

По словам исследователей, SLPI похож на ген IM33 в дрозофил, на которых ученые и провели новый эксперимент.

Одновременно, вдохновленный другими результатами нашей лаборатории, которые свидетельствуют о том, что цитокины (белки, которые поддерживают иммунную систему и помогают управлять процессами воспаления в организме – ред.) могут формировать поведение животных, я использовал мух для скрининга всех иммунных эффекторов, которые могут модулировать поведение мух и обнаружил, что IM33 является модулятором сна, – отмечает один из авторов исследования Вангчао Сюй. Поделиться

Ученые решили уничтожить ген IM33 в иммунных клетках дрозофил.

По их словам, это спровоцировало повышение уровня активных форм кислорода и изменение состава микробиома в кишечнике.

В результате этого начался окислительный стресс – неспособность клетки справиться с увеличением выделения активных форм кислорода и предотвращать повреждение структур клетки.

Кроме того, указано, что были зафиксированы признаки дисбактериоза и нарушения сна. В общем, все эти факторы сократили продолжительность жизни мух.

Экспрессия IM33 в мозгу мухи. Фото: Neuron

К какому выводу пришли ученые

По словам авторов исследования, результаты их эксперимента можно считать подтверждением концепции, демонстрирующей, что эволюционно консервативная иммунная молекула может служить мессенджером, передавая информацию между мозгом и кишечником для регулирования разных уровней старения и контроля продолжительности жизни.

Эта функция выходит за рамки ее иммунной роли и еще больше усиливает вклад нейроиммунного взаимодействия в старение, – объясняет Вангчао Сюй. Поделиться

Более того, это исследование поможет ученым лучше понять нейронные и генетические основы старения.