Ученые приблизились к раскрытию секрета старения и продолжительности жизни

Ученым из Вашингтонского университета удалось обнаружить белок, который может повлиять на процесс старения и регулирование продолжительности жизни организмов.
Что удалось узнать о IM33
Американские ученые во время своего нового масштабного исследования опирались на такие факторы старения как иммунные реакции, дисбаланс между выработкой форм активного кислорода и антиоксидантов, а также нарушение сна.
Ранее им удалось обнаружить ген SLPI, имеющий высокую регуляцию в мозговых оболочках старых мышей. Он также присутствует у всех млекопитающих.
По словам исследователей, SLPI похож на ген IM33 в дрозофил, на которых ученые и провели новый эксперимент.
Ученые решили уничтожить ген IM33 в иммунных клетках дрозофил.
По их словам, это спровоцировало повышение уровня активных форм кислорода и изменение состава микробиома в кишечнике.
В результате этого начался окислительный стресс – неспособность клетки справиться с увеличением выделения активных форм кислорода и предотвращать повреждение структур клетки.
Кроме того, указано, что были зафиксированы признаки дисбактериоза и нарушения сна. В общем, все эти факторы сократили продолжительность жизни мух.
К какому выводу пришли ученые
По словам авторов исследования, результаты их эксперимента можно считать подтверждением концепции, демонстрирующей, что эволюционно консервативная иммунная молекула может служить мессенджером, передавая информацию между мозгом и кишечником для регулирования разных уровней старения и контроля продолжительности жизни.
Более того, это исследование поможет ученым лучше понять нейронные и генетические основы старения.
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