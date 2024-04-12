Почему пары чаще всего расстаются после первого отпуска вместе — исследование

Для большинства влюбленных общий отпуск – одно из самых приятных событий в отношениях. Однако иногда оно становится причиной болезненного разрыва. Наконец-то стало известно, почему так происходит.

Совместный отпуск может разрушить отношения пары

Согласно данным The Independent, примерно 60% опрошенных туристов рассказали, что воспринимают свой первый романтический отпуск с новым партнером как испытание.

Именно он дает им понять, могут ли они быть вместе на длинной дистанции.

Кроме того, указано, что многие шокированы тем фактом, что им придется 24/7 быть рядом с одним и тем же человеком.

Понятно, что за это время очень просто разглядеть все недостатки партнера.

3 наибольшие страхи для молодых пар в отпуске это:

храп во время сна (29%),

выделение газов рядом с партнером (29%)

совместное использование ванной комнаты (26%).

Среди других неприятностей, которые беспокоят людей, это осознание того, насколько они грязные (20%).

Более того, удалось узнать, что 13% опрошенных смущает тот факт, что партнер ежедневно общается с семьей через FaceTime.

Первая совместная поездка — это увлекательный, но нервный шаг для большинства молодых пар... Может возникнуть тревога из-за того, что вы проводите так много времени друг с другом, что это может раскрыть друг другу потенциальные раздражительные или необычные привычки... или, что еще хуже, "нехорошие", — заявил эксперт по науке о взаимоотношениях Пол Брансон. Поделиться

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Отпуск может стать тестом на крепость пара

Иностранные специалисты обращают внимание на то, что люди в возрасте 18-35 лет с большей вероятностью проверяют свои отношения быстрее, не теряя времени на то, чтобы увидеть, процветают ли их отношения или резко прекращаются после поездки.

Согласно данным исследований, 20% людей в этой возрастной группе говорили об общем отпуске уже после двух недель знакомства.

Однако пожилые люди задумываются об отдыхе вместе только через 6 месяцев после начала своих отношений.