Почему начал таять самый широкий в мире "ледник Судного дня" — данные исследования

Ученые установили, что "ледник Судного дня" в Антарктиде начал быстро таять еще в 1940-х годах. И это очень тревожно для человечества.

Ледник Туэйтс тает уже почти столетие

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, дает возможность спрогнозировать, чего ожидать от таяния ледника, получившего свое название из-за катастрофических последствий, что может повлечь за собой его таяние, пишет CNN .

Ледник Туэйтс в Западной Антарктиде самый широкий в мире — его размер примерно равен площади американского штата Флорида.

Поскольку спутниковые данные охватывали всего несколько последних десятилетий, ученые знали, что с ускоренной скоростью он терял лед с 70-х годов. Однако у них не было данных о том, когда именно началось значительное таяние.

Анализируя керны морских отложений (длинные тонкие цилиндры льда, образующиеся из прессованных слоев снега), доставшие со дна океана, исследователи обнаружили, что ледник начал значительно отступать в 1940-х годах. Вероятно, причиной этого стало Эль-Ниньо — климатическое явление, характеризующееся повышением температуры поверхности воды. Поделиться

Согласно отчету, с тех пор ледник не смог восстановиться. Вероятно, из-за усиления влияния глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

То, что произойдет с Туэйтсом, будет иметь глобальное влияние на планету. Ледник сбрасывает в океан миллиарды тонн льда ежегодно, что приводит к повышению уровня моря на 4%. Его полное крушение может поднять уровень моря более чем на 0,6 метра.

Ледник Судного дня также играет важную роль в стабильности Западно-Антарктического ледникового щита — позади себя он сдерживает огромный участок льда.

Обвал Туэйтса подорвет стабильность ледяного щита, удерживающего такое количество воды, которое может поднять уровень моря не менее 3 метров. А это повлечет за собой катастрофические глобальные наводнения.

Результаты исследования совпадают с данными из соседнего ледника Пайн-Айленд — одного из крупнейших ледяных потоков в Антарктиде, который, как обнаружили ученые, тоже начал быстро отступать в 1940-х годах.

Полученные данные тревожны, потому что они свидетельствуют о том, что большие изменения очень трудно остановить. Если отступление ледяного покрова началось, оно может длиться десятилетиями, даже если глобальное потепление не будет усиливаться, — сказал Джеймс Смит, морской геолог из Британской антарктической службы и соавтор исследования. Поделиться

Напомним, ученые определили, сколько льда растаяло в Антарктиде за 25 лет. Также глобальное потепление ускорило темпы таяния ледников в Гренландии в пять раз по сравнению с ситуацией 20 лет назад.

Снежные горы Непала потеряли почти треть своего льда более чем за 30 лет из-за глобального потепления. А ледники в Гималаях к концу века могут потерять до 75% своего объема из-за глобального потепления.

Подводные вулканы влияют на глобальное потепление

На морском дне между Тасманией и Антарктидой ученые обнаружили цепь древних подводных вулканов. Вероятно, они могут влиять на таяние ледников и повышение уровня моря.

Об этом сообщает Space со ссылкой на исследование Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO).

Подводные вулканы, или подводные горы, расположены на глубине 4 тысячи метров на пути сильнейшего океанского течения — Антарктического циркумполярного течения. Она протекает вокруг Антарктиды по часовой стрелке и служит барьером для таяния льда.

Однако теперь ученым CSIRO удалось нанести на карту область, где этот барьер протекает.