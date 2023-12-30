Подводные вулканы вблизи Антарктиды влияют на таяние ледников — данные исследования

Подводные вулканы, или подводные горы, расположены на глубине 4 тыс. м на пути сильнейшего океанского течения – Антарктического циркумполярного. Она протекает вокруг Антарктиды по часовой стрелке и служит барьером для таяния льда.
Подводные вулканы влияют на глобальное потепление
На морском дне между Тасманией и Антарктидой ученые обнаружили цепь древних подводных вулканов. Вероятно, они могут влиять на таяние ледников и повышение уровня моря.
Об этом сообщает Space со ссылкой на исследование Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO).
Подводные вулканы, или подводные горы, расположены на глубине 4 тысячи метров на пути сильнейшего океанского течения – Антарктического циркумполярного течения. Она протекает вокруг Антарктиды по часовой стрелке и служит барьером для таяния льда.
Однако теперь ученым CSIRO удалось нанести на карту область, где этот барьер протекает.
Узнать это удалось посредством данных внутри циркумполярного течения, собранных с помощью исследовательского судна, спутника NASA и Французского национального центра космических исследований.
Как отмечают ученые, вулканы образовались за последние 20 млн лет. Вероятно, они играют определенную роль в формировании океанских течений вокруг Антарктиды.
Колебания, в свою очередь, образуют вихри, или круговые течения.
Картографирование Южного океана должно дать подсказки о масштабах таяния льда в Антарктиде и помочь спрогнозировать повышение уровня моря.
Птенцы пингвинов возле станции "Академик Вернадский"
Национальный антарктический научный центр отмечает, что из первых отложенных в начале ноября 11 яиц родилось 8 малышей.
Первенцев обнаружил биолог 28-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Сергей Глотов.
В ближайшие несколько месяцев украинские полярники ожидают настоящий бэби-бум, ведь на острове станции гнездится рекордное количество субантарктических пингвинов – более 5,3 тыс.
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