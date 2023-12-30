Подводные вулканы вблизи Антарктиды влияют на таяние ледников — данные исследования

Подводные вулканы, или подводные горы, расположены на глубине 4 тыс. м на пути сильнейшего океанского течения – Антарктического циркумполярного. Она протекает вокруг Антарктиды по часовой стрелке и служит барьером для таяния льда.

Подводные вулканы влияют на глобальное потепление

На морском дне между Тасманией и Антарктидой ученые обнаружили цепь древних подводных вулканов. Вероятно, они могут влиять на таяние ледников и повышение уровня моря.

Об этом сообщает Space со ссылкой на исследование Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO).

Подводные вулканы, или подводные горы, расположены на глубине 4 тысячи метров на пути сильнейшего океанского течения – Антарктического циркумполярного течения. Она протекает вокруг Антарктиды по часовой стрелке и служит барьером для таяния льда.

Однако теперь ученым CSIRO удалось нанести на карту область, где этот барьер протекает.

Это ворота, через которые тепло устремляется в Антарктиду, способствуя таянию льда и повышению уровня моря, – отметил исследователь из Университета Тасмании Бенуа Легресси. Поделиться

Узнать это удалось посредством данных внутри циркумполярного течения, собранных с помощью исследовательского судна, спутника NASA и Французского национального центра космических исследований.

Мы открыли удивительную цепь древних подводных гор, состоящую из восьми давно спящих вулканов с вершинами высотой до 1,5 тыс. м, среди которых – один с двойным жерлом, – рассказал исследователь из Университета Джеймса Кука Кристофер Юл. Поделиться

Как отмечают ученые, вулканы образовались за последние 20 млн лет. Вероятно, они играют определенную роль в формировании океанских течений вокруг Антарктиды.

Антарктическое циркумполярное течение "чувствует" морское дно и горы на своем пути. Там, где она сталкивается с барьерами, такими как хребты или подводные горы, в потоке воды создаются "колебания", – объяснила Хелен Филлипс из Университета Тасмании. Поделиться

Колебания, в свою очередь, образуют вихри, или круговые течения.

Вихри подобны погодным системам океана, которые играют важную роль в транспортировке тепла и углерода из верхних слоев океана в более глубокие – критически важный буфер против глобального потепления, – отметила ученая. Поделиться

Картографирование Южного океана должно дать подсказки о масштабах таяния льда в Антарктиде и помочь спрогнозировать повышение уровня моря.

Птенцы пингвинов возле станции "Академик Вернадский"

Национальный антарктический научный центр отмечает, что из первых отложенных в начале ноября 11 яиц родилось 8 малышей.

Они сейчас в сереньком пушке, очень смешные и неуклюжие, прячутся под родителей, но активно оттуда пищат. Есть семьи, в которых вылупилось уже по два пингвиненка, а есть такие, где один детеныш еще ожидает появления брата или сестры. Поделиться

Первенцев обнаружил биолог 28-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Сергей Глотов.

В ближайшие несколько месяцев украинские полярники ожидают настоящий бэби-бум, ведь на острове станции гнездится рекордное количество субантарктических пингвинов – более 5,3 тыс.