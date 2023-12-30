Підводні вулкани поблизу Антарктиди впливають на танення льодовиків — дані дослідження

Підводні вулкани, або підводні гори, розташовані на глибині 4 тис м на шляху найсильнішої океанської течії – Антарктичної циркумполярної. Вона протікає навколо Антарктиди за годинниковою стрілкою і слугує бар'єром для танення льоду.

Підводні вулкани впливають на глобальне потепління

На морському дні між Тасманією та Антарктидою вчені знайшли ланцюг стародавніх підводних вулканів. Ймовірно, вони можуть впливати на танення льодовиків та підвищення рівня моря.

Про це повідомляє Space із посиланням на дослідження Державного об'єднання наукових і прикладних досліджень Австралії (CSIRO).

Підводні вулкани, або підводні гори, розташовані на глибині 4 тисячі метрів на шляху найсильнішої океанської течії – Антарктичної циркумполярної течії. Вона протікає навколо Антарктиди за годинниковою стрілкою і слугує бар'єром для танення льоду.

Однак тепер вченим CSIRO вдалося нанести на карту область, де цей бар'єр "протікає".

Це ворота, через які тепло спрямовується до Антарктиди, сприяючи таненню льоду і підвищенню рівня моря, – зазначив дослідник з Університету Тасманії Бенуа Легресі. Поширити

Дізнатися це вдалося за допомогою даних всередині циркумполярної течії, зібраних за допомогою дослідницького судна, супутника NASA та Французького національного центру космічних досліджень.

Ми відкрили дивовижний ланцюг стародавніх підводних гір, що складається з восьми давно сплячих вулканів з вершинами висотою до 1,5 тис м, серед яких – один із подвійним жерлом, – розповів дослідник з Університету Джеймса Кука Крістофер Юл. Поширити

Як зазначають вчені, вулкани утворилися протягом останніх 20 млн років. Ймовірно, вони відіграють певну роль у формуванні океанських течій навколо Антарктиди.

Антарктична циркумполярна течія "відчуває" морське дно і гори на своєму шляху. Там, де вона стикається з бар'єрами, такими як хребти або підводні гори, в потоці води створюються "коливання", – пояснила Хелен Філліпс з Університету Тасманії. Поширити

Коливання, своєю чергою, утворюють вихори, або кругові течії.

Вихори подібні до погодних систем океану, які відіграють важливу роль у транспортуванні тепла і вуглецю з верхніх шарів океану до глибших – критично важливого буфера проти глобального потепління, – зауважила науковиця. Поширити

Картографування Південного океану має дати підказки про масштаби танення льоду в Антарктиді й допомогти спрогнозувати підвищення рівня моря.

Пташенята пінгвінів біля станції “Академік Вернадський”

Національний антарктичний науковий центр зазначає, що з перших відкладених на початку листопада 11 яєць народилося 8 малюків.

Вони зараз у сіренькому пушку, дуже смішні й незграбні, ховаються під батьків, але активно звідти пищать. Є родини, в яких вилупилося вже по два пінгвіняти, а є такі, де одне дитинча ще очікує на появу брата чи сестри. Поширити

Первістків виявив біолог 28-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Сергій Глотов.

Найближчі кілька місяців українські полярники очікують на справжній бебі-бум, адже на острові станції гніздує рекордна кількість субантарктичних пінгвінів – понад 5,3 тис.