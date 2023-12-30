Підводні вулкани поблизу Антарктиди впливають на танення льодовиків — дані дослідження

Підводні вулкани, або підводні гори, розташовані на глибині 4 тис м на шляху найсильнішої океанської течії – Антарктичної циркумполярної. Вона протікає навколо Антарктиди за годинниковою стрілкою і слугує бар'єром для танення льоду.
Підводні вулкани впливають на глобальне потепління
На морському дні між Тасманією та Антарктидою вчені знайшли ланцюг стародавніх підводних вулканів. Ймовірно, вони можуть впливати на танення льодовиків та підвищення рівня моря.
Про це повідомляє Space із посиланням на дослідження Державного об'єднання наукових і прикладних досліджень Австралії (CSIRO).
Підводні вулкани, або підводні гори, розташовані на глибині 4 тисячі метрів на шляху найсильнішої океанської течії – Антарктичної циркумполярної течії. Вона протікає навколо Антарктиди за годинниковою стрілкою і слугує бар'єром для танення льоду.
Однак тепер вченим CSIRO вдалося нанести на карту область, де цей бар'єр "протікає".
Дізнатися це вдалося за допомогою даних всередині циркумполярної течії, зібраних за допомогою дослідницького судна, супутника NASA та Французького національного центру космічних досліджень.
Як зазначають вчені, вулкани утворилися протягом останніх 20 млн років. Ймовірно, вони відіграють певну роль у формуванні океанських течій навколо Антарктиди.
Коливання, своєю чергою, утворюють вихори, або кругові течії.
Картографування Південного океану має дати підказки про масштаби танення льоду в Антарктиді й допомогти спрогнозувати підвищення рівня моря.
Пташенята пінгвінів біля станції “Академік Вернадський”
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