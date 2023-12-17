Біля станції "Академік Вернадський" з’явилися перші цьогорічні пінгвінята — фото

Біля української станції “Академік Вернадський” з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів у цьому році.
Пташенята пінгвінів біля станції “Академік Вернадський”
Національний антарктичний науковий центр зазначає, що з перших відкладених на початку листопада 11 яєць народилося 8 малюків.
Первістків виявив біолог 28-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Сергій Глотов.
Найближчі кілька місяців українські полярники очікують на справжній бебі-бум, адже на острові станції гніздує рекордна кількість субантарктичних пінгвінів – понад 5,3 тис.
Як пінгвіни висиджують дитинчат
Українські біологи зазначають, що ці птахи висиджують яйця та пташенят по черзі: один з партнерів залишається на гнізді, а інший вирушає в океан полювати на криля, а через кілька днів вони змінюються.
Під опікою батьків пташенята перебувають близько місяця.
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