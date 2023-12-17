Біля станції "Академік Вернадський" з’явилися перші цьогорічні пінгвінята — фото

Біля української станції “Академік Вернадський” з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів у цьому році.

Пташенята пінгвінів біля станції “Академік Вернадський”

Національний антарктичний науковий центр зазначає, що з перших відкладених на початку листопада 11 яєць народилося 8 малюків.

Вони зараз у сіренькому пушку, дуже смішні й незграбні, ховаються під батьків, але активно звідти пищать. Є родини, в яких вилупилося вже по два пінгвіняти, а є такі, де одне дитинча ще очікує на появу брата чи сестри. Поширити

Первістків виявив біолог 28-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Сергій Глотов.

Фото: біологи 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко та Сергій Глотов Фото: біологи 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко та Сергій Глотов Фото: біологи 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко та Сергій Глотов Фото: біологи 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко та Сергій Глотов Фото: біологи 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко та Сергій Глотов 1 з 5

Найближчі кілька місяців українські полярники очікують на справжній бебі-бум, адже на острові станції гніздує рекордна кількість субантарктичних пінгвінів – понад 5,3 тис.

Звісно, успішність вилуплення залежатиме від різних факторів, зокрема, кількості снігу та активності хижаків, але передбачаємо, що на Новий рік біля “Вернадського” буде дуже багато пінгвінів і пінгвінят. Поширити

Як пінгвіни висиджують дитинчат

Українські біологи зазначають, що ці птахи висиджують яйця та пташенят по черзі: один з партнерів залишається на гнізді, а інший вирушає в океан полювати на криля, а через кілька днів вони змінюються.

Під опікою батьків пташенята перебувають близько місяця.