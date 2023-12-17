Возле станции "Академик Вернадский" появились первые пингвинята — фото

Возле украинской станции "Академик Вернадский" появились первые птенцы субантарктических пингвинов в этом году.
Птенцы пингвинов возле станции "Академик Вернадский"
Национальный антарктический научный центр отмечает, что из первых отложенных в начале ноября 11 яиц родилось 8 малышей.
Первенцев обнаружил биолог 28-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Сергей Глотов.
В ближайшие несколько месяцев украинские полярники ожидают настоящий беби-бум, ведь на острове станции гнездится рекордное количество субантарктических пингвинов – более 5,3 тыс.
Как пингвины высиживают детенышей
Украинские биологи отмечают, что эти птицы высиживают яйца и птенцов по очереди: один из партнеров остается на гнезде, а другой отправляется в океан охотиться на криля, а через несколько дней они меняются.
На попечении родителей птенцы находятся около месяца.
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