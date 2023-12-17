Возле станции "Академик Вернадский" появились первые пингвинята — фото
Категория
Наука и медицина
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Возле станции "Академик Вернадский" появились первые пингвинята — фото

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Возле украинской станции "Академик Вернадский" появились первые птенцы субантарктических пингвинов в этом году.

Птенцы пингвинов возле станции "Академик Вернадский"

Национальный антарктический научный центр отмечает, что из первых отложенных в начале ноября 11 яиц родилось 8 малышей.

Они сейчас в сереньком пушке, очень смешные и неуклюжие, прячутся под родителей, но активно оттуда пищат. Есть семьи, в которых вылупилось уже по два пингвиненка, а есть такие, где один детеныш еще ожидает появления брата или сестры.

Первенцев обнаружил биолог 28-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Сергей Глотов.

Фото: биологи 28-й УАЭ Вадим Ткаченко и Сергей Глотов
Фото: биологи 28-й УАЭ Вадим Ткаченко и Сергей Глотов
Фото: биологи 28-й УАЭ Вадим Ткаченко и Сергей Глотов
Фото: биологи 28-й УАЭ Вадим Ткаченко и Сергей Глотов
Фото: биологи 28-й УАЭ Вадим Ткаченко и Сергей Глотов
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В ближайшие несколько месяцев украинские полярники ожидают настоящий беби-бум, ведь на острове станции гнездится рекордное количество субантарктических пингвинов – более 5,3 тыс.

Конечно, успешность вылупления будет зависеть от разных факторов, в частности, количества снега и активности хищников, но предполагаем, что на Новый год возле Вернадского будет очень много пингвинов и пингвинят.

Как пингвины высиживают детенышей

Украинские биологи отмечают, что эти птицы высиживают яйца и птенцов по очереди: один из партнеров остается на гнезде, а другой отправляется в океан охотиться на криля, а через несколько дней они меняются.

На попечении родителей птенцы находятся около месяца.

Затем начинают линять, объединяться в ясли и активно изучать окружающий мир. После окончания линьки они учатся плавать в океане и самостоятельно добывать себе еду. К тому же их кормят родители наловленным крилем.

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