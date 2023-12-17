Возле станции "Академик Вернадский" появились первые пингвинята — фото

Птенцы пингвинов возле станции "Академик Вернадский"

Национальный антарктический научный центр отмечает, что из первых отложенных в начале ноября 11 яиц родилось 8 малышей.

Они сейчас в сереньком пушке, очень смешные и неуклюжие, прячутся под родителей, но активно оттуда пищат. Есть семьи, в которых вылупилось уже по два пингвиненка, а есть такие, где один детеныш еще ожидает появления брата или сестры. Поделиться

Первенцев обнаружил биолог 28-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Сергей Глотов.

Фото: биологи 28-й УАЭ Вадим Ткаченко и Сергей Глотов Фото: биологи 28-й УАЭ Вадим Ткаченко и Сергей Глотов Фото: биологи 28-й УАЭ Вадим Ткаченко и Сергей Глотов Фото: биологи 28-й УАЭ Вадим Ткаченко и Сергей Глотов Фото: биологи 28-й УАЭ Вадим Ткаченко и Сергей Глотов 1 из 5

В ближайшие несколько месяцев украинские полярники ожидают настоящий беби-бум, ведь на острове станции гнездится рекордное количество субантарктических пингвинов – более 5,3 тыс.

Конечно, успешность вылупления будет зависеть от разных факторов, в частности, количества снега и активности хищников, но предполагаем, что на Новый год возле Вернадского будет очень много пингвинов и пингвинят. Поделиться

Как пингвины высиживают детенышей

Украинские биологи отмечают, что эти птицы высиживают яйца и птенцов по очереди: один из партнеров остается на гнезде, а другой отправляется в океан охотиться на криля, а через несколько дней они меняются.

На попечении родителей птенцы находятся около месяца.