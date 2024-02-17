Что имеет решающее значение при лечении депрессии — данные исследования

При лечении депрессии физические упражнения могут иметь решающее значение для улучшения самочувствия. Их действенность ученые сравнивают с эффективностью терапии.

Депрессию эффективнее всего лечить физкультурой

Ученые исследовали влияние выполнения простых физических упражнений на лечение депрессии.

Об этом пишет CNN .

Ни один из этих методов лечения не является волшебным. Но, учитывая то, насколько изнурительно депрессия, почти всем пациентам следует предлагать как физические упражнения, так и терапию, — говорит Майкл Нотел, старший преподаватель Школы психологии Университета Квинсленда в Австралии. Поделиться

Он один из авторов нового исследования о связи депрессии и физических нагрузок, опубликованного в BMJ.

Майкл Нотел вместе с коллегами проанализировали данные 218 исследований, в которых приняли участие более 14 тыс. человек, и пришли к выводу, что ходьба, бег, йога, аэробные упражнения и силовые тренировки при лечении депрессии имеют такие же преимущества, как терапия.

Исследование показало, что большее количество физических упражнений и более высокая интенсивность тренировок оказывают лучший эффект на ментальное здоровье человека. Однако учёные уточняют: это не значит, что всем нужно начинать тренироваться как профессиональные спортсмены.

Неважно, сколько раз в неделю люди занимались физическими упражнениями и сколько продолжались их тренировки. Наибольшее влияние оказала интенсивность их упражнений, — говорят ученые.

Однако они отмечают: на улучшение самочувствия людей с депрессией имеет влияние даже ходьба, ведь любые упражнения лучше, чем никакие.

Сначала мы думали, что тем, кто страдает депрессией, нужно ослабить программу. Но впоследствии обнаружили, что гораздо лучше иметь четкую систему вызовов, которая по крайней мере будет немного подталкивать, — объясняет Майкл Нотел.

Многим людям и так тяжело найти мотивацию для спорта, а во время депрессии начать занятие еще труднее.

Поэтому ученые советуют таким лицам найти кого-нибудь, кто будет подталкивать вас к активности: присоединиться к фитнес-группе, найти себе тренера или попросить любимого человека пойти с вами на прогулку.

Если вы сделаете несколько шагов на пути к поддержке, вы повысите вероятность того, что вы продолжите занятия, — сказал он.

Какова бы ни была физическая активность (силовые или кардиотренировки, ходьба, йога), она должна быть приятной для человека. Это будет мотивировать его продолжать занятия.

Исследование 2015 года свидетельствует: чем больше удовольствия от тренировки получает человек, тем увереннее он преодолевает препятствия, а значит, лучше соблюдает режим.

Депрессия поражает до 25% людей. Она вредит их благосостоянию больше, чем долги, развод или диабет. Будьте добры к себе, делайте упражнения максимально простыми и привлекательными, и заботьтесь о своем физическом и ментальном здоровье, — говорит доктор Майкл Нотел. Поделиться

Лунев осудил безосновательные и провокационные заявления Фицо

Академик Украинской академии наук, профессор психологии Виталий Лунев опроверг скандальный упрек нового премьера Словакии Роберта Фицо, который 23 января публично заявил, что в Киеве якобы "нет войны" и горожане живут "совершенно нормально" .

По словам Лунева, скандальное заявление Фицо, которое он сделал на пресс-конференции в Словакии, является провокативным и безосновательным.

Напомним, заявление Фицо о том, что никакого влияния войны на жителей Украины не ощущается, прозвучало именно в день массированных ракетных ударов РФ по Киеву, Харькову и Павлограду.

Ученый отметил, что на сегодняшний день все украинцы так или иначе находятся в нарративе войны.

Поэтому исследование влияния артиллерийских и ракетных атак на психику населения нашей страны особенно актуально, поскольку даже периодические атаки создают атмосферу постоянной опасности.