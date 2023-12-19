Нормально ли наслаждаться праздниками на фоне войны — объясняет академик Виталий Лунев

На фоне приближающихся рождественско-новогодних праздников все больше украинцев задумываются о том, имеют ли они моральное право радоваться и веселиться, пока идет война. Виталий Лунев, академик Украинской академии наук, уверяет, что быть счастливым даже во времена несчастья — это искусство, которого не стоит стесняться.
Психолог Виталий Лунев призывает украинцев не забывать о праздниках даже во время войны
По словам академика Украинской академии наук, его действительно удивляет чувство вины у украинцев из-за празднования тех праздников, которые являются неотъемлемыми элементами нашей культуры.
Виталий Лунев обращает внимание на то, что ни один человек не может бесконечно жить в парадигме войны.
Напротив, украинцы должны возвращаться в парадигму нормы жизни, невзирая на активные боевые действия на фронте.
По мнению психолога, запрет наслаждаться мгновением счастья в праздничный период — это путь к патологизации отношений между людьми.
Что важно понимать, несмотря на то, что большинство украинцев находятся в тылу, они воспринимают и переживают события войны почти так же, как наши защитники на поле боя.
Академик Украинской академии наук отмечает, что у многих бойцов ВСУ гораздо лучше психологические показатели, чем у их жен, членов семей и друзей.
Дело в том, что наши защитники уже адаптировались к ситуации, которую мы только представляем и которой так сильно боимся.
Именно поэтому, с психологической точки зрения, право на отдых, праздничную паузу имеют не только воины в окопах, но и украинцев в тылу.
Украинцы должны стремиться к счастью даже в самые ужасные периоды своей истории
По словам Виталия Лунева, никто не должен навязывать украинцам, что и когда они должны чувствовать, ведь чувство, настроение, мировоззрение — это все об индивидуальном выборе каждого из нас.
Более того, человек должен гордиться умением не терять жажду жизни даже в самые трудные времена.
По мнению психолога, даже на фоне войны родители не имеют права забирать у себя и своих детей праздничное настроение.
Любые праздники прежде всего связаны с тем, что люди начинают более разительно чувствовать социальное время.
Именно это позволяет воинам и гражданским – людям из разных измерений – вновь ощутить единство на неразрывность.
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