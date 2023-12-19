Нормально ли наслаждаться праздниками на фоне войны — объясняет академик Виталий Лунев

На фоне приближающихся рождественско-новогодних праздников все больше украинцев задумываются о том, имеют ли они моральное право радоваться и веселиться, пока идет война. Виталий Лунев, академик Украинской академии наук, уверяет, что быть счастливым даже во времена несчастья — это искусство, которого не стоит стесняться.

Психолог Виталий Лунев призывает украинцев не забывать о праздниках даже во время войны

По словам академика Украинской академии наук, его действительно удивляет чувство вины у украинцев из-за празднования тех праздников, которые являются неотъемлемыми элементами нашей культуры.

Если есть какой-то праздник или событие, которые синхронно каждый год или через определенный отрезок времени происходят, то почему возникает чувство вины за способность радоваться, чтобы синхронизироваться всем в одном социальном времени? Это меня как психолога очень сильно удивляет. Это с самого начала выглядит как спекуляция на фоне наших чувств к способности испытывать радость и счастье, блаженство, настроение – что угодно. Поделиться

Виталий Лунев обращает внимание на то, что ни один человек не может бесконечно жить в парадигме войны.

Напротив, украинцы должны возвращаться в парадигму нормы жизни, невзирая на активные боевые действия на фронте.

По мнению психолога, запрет наслаждаться мгновением счастья в праздничный период — это путь к патологизации отношений между людьми.

Что важно понимать, несмотря на то, что большинство украинцев находятся в тылу, они воспринимают и переживают события войны почти так же, как наши защитники на поле боя.

Академик Украинской академии наук отмечает, что у многих бойцов ВСУ гораздо лучше психологические показатели, чем у их жен, членов семей и друзей.

Дело в том, что наши защитники уже адаптировались к ситуации, которую мы только представляем и которой так сильно боимся.

Именно поэтому, с психологической точки зрения, право на отдых, праздничную паузу имеют не только воины в окопах, но и украинцев в тылу.

Елка или любой другой атрибут праздника — разве он хоть как-то связан с обесцениванием героического пути наших воинов? Никак. Поделиться

Украинцы должны стремиться к счастью даже в самые ужасные периоды своей истории

По словам Виталия Лунева, никто не должен навязывать украинцам, что и когда они должны чувствовать, ведь чувство, настроение, мировоззрение — это все об индивидуальном выборе каждого из нас.

Более того, человек должен гордиться умением не терять жажду жизни даже в самые трудные времена.

Это же искусство – испытывать счастье в условиях несчастья. Как мы это можем запретить?.. Нас постоянно отовсюду бомбят, и зачем нам травматизировать себя из-за запрета на выявление чувств? Поделиться

По мнению психолога, даже на фоне войны родители не имеют права забирать у себя и своих детей праздничное настроение.

Любые праздники прежде всего связаны с тем, что люди начинают более разительно чувствовать социальное время.

Именно это позволяет воинам и гражданским – людям из разных измерений – вновь ощутить единство на неразрывность.