Чи нормально насолоджуватися святами на тлі війни — пояснює академік Віталій Луньов
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи нормально насолоджуватися святами на тлі війни — пояснює академік Віталій Луньов

Віталій Луньов
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

На тлі наближення різдвяно-новорічних свят дедалі більше українців замислюються про те, чи мають вони моральне право радіти та веселитися, поки триває війна. Віталій Луньов, академік Української академії наук, запевняє, що бути щасливим навіть у часи нещастя — це мистецтво, якого не варто соромитися.

Психолог Віталій Луньов закликає українців не забувати про свята навіть під час війни

За словами академіка Української академії наук, його справді дивує почуття провини в українців через святкування тих свят, які є невід'ємними елементами нашої культури.

Якщо є якесь свято чи подія, які синхронно щороку, чи через певний відрізок часу, відбуваються, то чому виникає почуття провини за здатність радіти, щоб синхронізуватися всім в одному соціальному часі? Це мене як психолога дуже сильно дивує.Це з самого початку виглядає як спекуляція на тлі наших почуттів до здатності відчувати радість та щастя, блаженство, настрій — що завгодно.

Віталій Луньов звертає увагу на те, що жодна людина не може нескінченно жити в парадигмі війни.

Навпаки, українці повинні повертатися в парадигму норми життя, попри активні бойові дії на фронті.

На переконання психолога, заборона насолоджуватися митями щастя у святковий період — це шлях до патологізації стосунків між людьми.

Що важливо розуміти, попри те, що більшість українців знаходяться в тилу, вони сприймають та переживають події війни майже так само, як наші захисники на полі бою.

Академік Української академії наук зазначає, що у багатьох бійців ЗСУ набагато кращі психологічні показники, ніж у їхніх дружин, членів родин та друзів.

Річ у тім, що наші захисники вже адаптувалися до ситуації, яку ми лише уявляємо та якої так сильно боїмося.

Саме тому, з психологічної точки зору, право на відпочинок, на святкову паузу мають не лише воїни в окопах, а й українців в тилу.

Ялинка чи будь-який інший атрибут свята — хіба ж він хоч якось пов’язаний зі знеціненням героїчного шляху наших воїнів? Ніяк.

Українці повинні прагнути щастя навіть у найжахливіші періоди своєї історії

За словами Віталія Луньова, ніхто не повинен нав’язувати українцям, що та коли вони повинні відчувати, адже почуття, настрій, світогляд — це все про індивідуальний вибір кожного з нас.

Ба більше, людина повинна пишатися вмінням не втрачати жагу до життя навіть у найскрутніші часи.

Це ж мистецтво — відчувати щастя в умовах нещастя. Як ми це можемо заборонити?.. Нас постійно звідусіль бомблять, й навіщо нам травматизувати себе через заборону на виявлення почуттів?

На переконання психолога, навіть на тлі війни батьки не мають права забирати у себе та своїх дітей святковий настрій.

Будь-які свята насамперед пов’язані з тим, що люди починають разючіше відчувати соціальний час.

Саме це дозволяє воїнам та цивільним — людям з різних вимірів — знову відчути єдність на нерозривність.

Кожен з нас повинен відчувати відповідальність за власні відчуття та не забороняти собі робити те, що ми хочемо.

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