Чи нормально насолоджуватися святами на тлі війни — пояснює академік Віталій Луньов

На тлі наближення різдвяно-новорічних свят дедалі більше українців замислюються про те, чи мають вони моральне право радіти та веселитися, поки триває війна. Віталій Луньов, академік Української академії наук, запевняє, що бути щасливим навіть у часи нещастя — це мистецтво, якого не варто соромитися.
Психолог Віталій Луньов закликає українців не забувати про свята навіть під час війни
За словами академіка Української академії наук, його справді дивує почуття провини в українців через святкування тих свят, які є невід'ємними елементами нашої культури.
Віталій Луньов звертає увагу на те, що жодна людина не може нескінченно жити в парадигмі війни.
Навпаки, українці повинні повертатися в парадигму норми життя, попри активні бойові дії на фронті.
На переконання психолога, заборона насолоджуватися митями щастя у святковий період — це шлях до патологізації стосунків між людьми.
Що важливо розуміти, попри те, що більшість українців знаходяться в тилу, вони сприймають та переживають події війни майже так само, як наші захисники на полі бою.
Академік Української академії наук зазначає, що у багатьох бійців ЗСУ набагато кращі психологічні показники, ніж у їхніх дружин, членів родин та друзів.
Річ у тім, що наші захисники вже адаптувалися до ситуації, яку ми лише уявляємо та якої так сильно боїмося.
Саме тому, з психологічної точки зору, право на відпочинок, на святкову паузу мають не лише воїни в окопах, а й українців в тилу.
Українці повинні прагнути щастя навіть у найжахливіші періоди своєї історії
За словами Віталія Луньова, ніхто не повинен нав’язувати українцям, що та коли вони повинні відчувати, адже почуття, настрій, світогляд — це все про індивідуальний вибір кожного з нас.
Ба більше, людина повинна пишатися вмінням не втрачати жагу до життя навіть у найскрутніші часи.
На переконання психолога, навіть на тлі війни батьки не мають права забирати у себе та своїх дітей святковий настрій.
Будь-які свята насамперед пов’язані з тим, що люди починають разючіше відчувати соціальний час.
Саме це дозволяє воїнам та цивільним — людям з різних вимірів — знову відчути єдність на нерозривність.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-