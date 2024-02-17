Що має вирішальне значення при лікуванні депресії — дослідження

Під час лікування депресії фізичні вправи можуть мати вирішальне значення для покращення самопочуття. Їхню дієвість науковці порівнюють із ефективністю терапії.

Депресію ефективніше за все лікувати фізкультурою

Вчені дослідили вплив виконання простих фізичних вправ на лікування депресії.

Про це пише CNN.

Жоден із цих методів лікування не є чародійним. Але, враховуючи те, наскільки виснажливою є депресія, майже всім пацієнтам слід пропонувати як фізичні вправи, так і терапію, — каже Майкл Нотел, старший викладач Школи психології Університету Квінсленда в Австралії. Поширити

Він — один з авторів нового дослідження про зв'язок депресії та фізичних навантажень, опублікованого в BMJ.

Майкл Нотел разом з колегами проаналізували дані 218 досліджень, в яких взяли участь понад 14 тис людей, і дійшли висновку, що ходьба, біг, йога, аеробні вправи та силові тренування при лікуванні депресії мають такі ж переваги, як терапія.

Дослідження засвідчило, що більша кількість фізичних вправ і вища інтенсивність тренувань мають кращий ефект на ментальне здоров'я людини. Однак вчені уточнюють: це не означає, що всім потрібно починати тренуватися як професійні спортсмени.

Неважливо, скільки разів на тиждень люди займалися фізичними вправами і скільки часу тривали їхні тренування. Найбільший вплив мала інтенсивність їхніх вправ, — кажуть вчені.

Однак вони наголошують: на покращення самопочуття людей із депресією має вплив навіть ходьба, адже будь-які вправи є кращими, ніж жодні.

Спочатку ми думали, що тим, хто страждає на депресію, потрібно послабити програму. Але згодом виявили, що набагато краще мати чітку систему викликів, яка принаймні трохи підштовхуватиме, — пояснює Майкл Нотел.

Багатьом людям і так важко знайти мотивацію для спорту, а під час депресії почати заняття ще важче.

Тому вчені радять таким особам знайти когось, хто підштовхуватиме вас до активності: приєднатися до фітнес-групи, знайти собі тренера або попросити кохану людину піти з вами на прогулянку.

Якщо ви зробите кілька кроків на шляху до здобуття підтримки, ви підвищите ймовірність того, що ви продовжите заняття, — сказав він.

Якою б не була фізична активність (силові чи кардіо тренування, ходьба, йога), вона повинна бути приємною для людини. Це мотивуватиме її продовжувати заняття.

Дослідження 2015 року свідчить: що більше задоволення від тренування отримує людина, то впевненіше вона долає перешкоди, а отже краще дотримується режиму.

Депресія вражає до 25% людей. Вона шкодить їхньому добробуту більше, ніж борги, розлучення чи діабет. Будьте добрими до себе, робіть вправи максимально простими та привабливими, і дбайте про своє фізичне і ментальне здоров'я, — каже доктор Майкл Нотел. Поширити

Луньов засудив безпідставні та провокативні заяви Фіцо

Академік Української академії наук, професор психології Віталій Луньов спростував скандальний закид нового прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, який 23 січня публічно заявив, що у Києві нібито “немає війни” і містяни живуть “абсолютно нормально”.

За словами Луньова, скандальна заява Фіцо, яку він зробив на пресконференції в Словаччині, є провокативною та безпідставною.

Нагадаємо, заява Фіцо про те, що ніякого впливу війни на жителів України не відчувається, пролунала саме в день масованих ракетних ударів РФ по Києву, Харкову та Павлограду.

Науковець зазначив, що на сьогоднішній день всі українці так чи інакше перебувають в наративі війни.

Тому дослідження впливу артилерійських та ракетних атак на психіку населення нашої країни є особливо актуальним, оскільки навіть періодичні атаки створюють атмосферу постійної небезпеки.