Чому пари найчастіше розлучаються після першої відпустки разом — дослідження

Для більшості закоханих спільна відпустка — одна з найприємніших подій у стосунках. Проте інколи вона стає причиною болісно розриву. Нарешті стало відомо, чому так відбувається.
Спільна відпустка може зруйнувати стосунки пари
Згідно з даними The Independent, приблизно 60% опитаних туристів розповіли, що сприймають свою першу романтичну відпустку з новим партнером як випробування.
Саме воно дає їм зрозуміти, чи можуть вони бути разом на довгій дистанції.
Окрім того, зазначається, що чимало людей шоковані тим фактом, що їм доведеться 24/7 бути поруч з однією і тією самою людиною.
Зрозуміло, що за цей час дуже просто розгледіти абсолютно всі недоліки партнера.
3 найбільші страхи для молодих пар у відпустці це:
хропіння під час сну (29%),
виділення газів поруч з партнером (29%)
спільне використання ванної кімнати (26%).
Серед інших неприємностей, які турбують людей, — це усвідомлення того, наскільки вони брудні (20%).
Ба більше, вдалося дізнатися, що 13% опитаних бентежить той факт, що партнер щодня спілкується з сім'єю через FaceTime.
Відпустка може стати тестом на міцність пари
Іноземні фахівці звертають увагу на те, що люди у віці 18-35 років з більшою ймовірністю перевіряють свої стосунки швидше, не гаючи часу на те, щоб побачити, чи процвітають їхні стосунки, чи різко припиняються після поїздки.
Згідно з даними досліджень, 20% людей у цій віковій групі говорили про спільну відпустку вже після двох тижнів знайомства.
Однак старші люди замислюють про відпочинок разом лише за 6 місяців після початку своїх стосунків.
Брансон рекомендує закоханим вибір маршруту відпустки, який відповідає інтересам обох, щоб звести до мінімуму конфлікти і максимізувати шанси весело провести час разом.
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