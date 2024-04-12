Чому пари найчастіше розлучаються після першої відпустки разом — дослідження

Для більшості закоханих спільна відпустка — одна з найприємніших подій у стосунках. Проте інколи вона стає причиною болісно розриву. Нарешті стало відомо, чому так відбувається.

Спільна відпустка може зруйнувати стосунки пари

Згідно з даними The Independent, приблизно 60% опитаних туристів розповіли, що сприймають свою першу романтичну відпустку з новим партнером як випробування.

Саме воно дає їм зрозуміти, чи можуть вони бути разом на довгій дистанції.

Окрім того, зазначається, що чимало людей шоковані тим фактом, що їм доведеться 24/7 бути поруч з однією і тією самою людиною.

Зрозуміло, що за цей час дуже просто розгледіти абсолютно всі недоліки партнера.

3 найбільші страхи для молодих пар у відпустці це:

хропіння під час сну (29%),

виділення газів поруч з партнером (29%)

спільне використання ванної кімнати (26%).

Серед інших неприємностей, які турбують людей, — це усвідомлення того, наскільки вони брудні (20%).

Ба більше, вдалося дізнатися, що 13% опитаних бентежить той факт, що партнер щодня спілкується з сім'єю через FaceTime.

Перша спільна поїздка — це захопливий, але нервовий крок для більшості молодих пар... Може виникнути тривога через те, що ви проводите так багато часу один з одним, що це може розкрити одне одному потенційні дратівливі або незвичайні звички... або, що ще гірше, "нехороші", — експерт із науки про взаємини Пол Брансон. Поширити

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Відпустка може стати тестом на міцність пари

Іноземні фахівці звертають увагу на те, що люди у віці 18-35 років з більшою ймовірністю перевіряють свої стосунки швидше, не гаючи часу на те, щоб побачити, чи процвітають їхні стосунки, чи різко припиняються після поїздки.

Згідно з даними досліджень, 20% людей у цій віковій групі говорили про спільну відпустку вже після двох тижнів знайомства.

Однак старші люди замислюють про відпочинок разом лише за 6 місяців після початку своїх стосунків.