За словами західних дослідників, спека і посуха стали справжнім смертельним ударом для крихітних ґрунтових істот, які допомагають утримувати вуглець, що сприяє потеплінню планети.

Вчені заявили про ще одну небезпеку глобального потепління

Що важливо розуміти, тисячі видів кліщів і пружинохвостів, які мешкають у ґрунті в усьому світі, роблять вкрай важливу роботу, перетравлюючи органічні речовини, переносячи вуглець, що зігріває планету, в землю і вивільняючи поживні речовини, які допомагають рости новим рослинам.

У результаті нового масштабного дослідження, посуха в деяких частинах світу, яка часто посилюється зміною клімату, знищує їх вкрай швидко.

Деякі з цих організмів живуть глибоко в ґрунті, інші проводять більшу частину свого життя, пересуваючись по поверхні. Вчені не до кінця розуміють, як саме вони розщеплюють органічні речовини, що розкладаються, але нове молекулярне дослідження показує, що у спрингтейлів є спеціальні гени для цієї роботи, — пише видання. Поширити

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У різних частинах планети будуть різні наслідки глобального потепління

Науковці звертають увагу на те, що наслідки зміни клімату не однакові в усьому світі.

Як зазначає експерта з біорізноманіття ґрунтів Зоя Ліндо, підвищення температури, скажімо, на 4 градуси Цельсія та зниження вологості ґрунту на 20% по-різному позначиться на пустелі в середніх широтах, торфовищі у високих широтах або тропічному лісі.

Вона також додала, що різні поєднання потепління і зволоження, а також висихання й охолодження по-різному впливають на ґрунтові спільноти.