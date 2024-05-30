Лечение аутизма и болезни Альцгеймера. Ученые приблизились к новому прорыву
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Лечение аутизма и болезни Альцгеймера. Ученые приблизились к новому прорыву

аутизм
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Источник:  The Guardian

Ученые из США решили использовать искусственный интеллект и виртуальную реальность для создания карты мозга человека. Эта идея наконец-то позволит раскрыть тайны болезни Альцгеймера, а также аутизма.

Что поможет в борьбе с аутизмом и болезнью Альцгеймера

Журналисты обращают внимание на то, что нейробиологи из Флоридского университета впервые применили ИИ для картирования мозга, когда делали 3D-рендеринг мозга мышей.

Как считают ученые, именно указанный способ позволит "раскрыть тайны" болезни Альцгеймера, аутизма и связанных с ними расстройств.

Более того, речь может идти также об усовершенствовании механизмов лечения черепно-мозговых травм.

С этой целью были использованы виртуальная реальность (VR) и искусственный интеллект. Именно они помогли создать визуальную хронологию путешествия миллиардов нейронов в мозге новорожденных мышей.

Типы нейронных связей этих грызунов подобны человеческим, так что ученые смогут отследить изменения в мозге, которые у людей приводят к аутизму и когнитивным расстройствам.

Фото: unsplash.com

Как происходило новое исследование мозга

В первую очередь ученые сконцентрировались на изучении "чашечки Гельда" — крупнейшего "нервного терминала" в мозге всех млекопитающих, обрабатывающего звук.

Следует обратить внимание на то, что именно мутации в "чашечке Гельда" связывают с аутизмом и когнитивными нарушениями.

Несмотря на то, что мы сосредоточились на конкретной части мозга, ответственной за слух, собранная информация может помочь понять серьезные нарушения развития, возникающие, когда мозг развивается неправильно на раннем этапе, — объясняют исследователи.

Кроме того, указано, что результаты анализа станут прорывом к новым инновационным стратегиям восстановления и соединения поврежденных нейронных цепей, пострадавших от болезней и травм на более позднем этапе жизни.

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