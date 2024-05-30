Лечение аутизма и болезни Альцгеймера. Ученые приблизились к новому прорыву

Ученые из США решили использовать искусственный интеллект и виртуальную реальность для создания карты мозга человека. Эта идея наконец-то позволит раскрыть тайны болезни Альцгеймера, а также аутизма.
Что поможет в борьбе с аутизмом и болезнью Альцгеймера
Журналисты обращают внимание на то, что нейробиологи из Флоридского университета впервые применили ИИ для картирования мозга, когда делали 3D-рендеринг мозга мышей.
Как считают ученые, именно указанный способ позволит "раскрыть тайны" болезни Альцгеймера, аутизма и связанных с ними расстройств.
Более того, речь может идти также об усовершенствовании механизмов лечения черепно-мозговых травм.
С этой целью были использованы виртуальная реальность (VR) и искусственный интеллект. Именно они помогли создать визуальную хронологию путешествия миллиардов нейронов в мозге новорожденных мышей.
Как происходило новое исследование мозга
В первую очередь ученые сконцентрировались на изучении "чашечки Гельда" — крупнейшего "нервного терминала" в мозге всех млекопитающих, обрабатывающего звук.
Следует обратить внимание на то, что именно мутации в "чашечке Гельда" связывают с аутизмом и когнитивными нарушениями.
Кроме того, указано, что результаты анализа станут прорывом к новым инновационным стратегиям восстановления и соединения поврежденных нейронных цепей, пострадавших от болезней и травм на более позднем этапе жизни.
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